Aaron Koenigs feiert Weihnachten auf seine ganz eigene Weise

Aaron Koenigs (31) hat seinen Plan für die Festtage verraten – und der hat es in sich: Der Reality-TV-Star verbringt Heiligabend bei der Familie seiner Mutter, mit an einem Tisch auch die Familie seines Stiefvaters. Am ersten Weihnachtstag geht es weiter zur Tante auf der mütterlichen Seite, am zweiten steht dann der Besuch bei seinem Vater auf dem Programm. "Ich bin Patchwork at its best, deswegen habe ich auch ein Programm", erklärt Aaron im Gespräch mit Promiflash. Gefeiert wird also an drei Stationen hintereinander, quer durch den engsten Familienkreis und immer mit Fokus auf gemeinsamer Zeit.

Ganz klassisch wirkt der Ablauf auf den ersten Blick, doch Aaron betont im Interview, dass es weniger um religiöse Traditionen geht. "Weihnachten hat ja einen christlichen Ursprung, da lege ich jetzt nicht so Wert darauf", stellt er gegenüber Promiflash klar. Viel wichtiger sei für ihn und seine Liebsten, dass das Fest von der Gesellschaft zu einem Anlass gemacht wurde, an dem man bewusst zusammenkommt. Für die Familie des TV-Gesichts ist es daher vor allem ein Termin zum Runterkommen, Essen, Lachen und Reden – und vor allem ein zusätzliches Date im Jahr, an dem alle versuchen, sich wirklich zu sehen. Dass er dabei zwischen mehreren Stationen pendelt, scheint Aaron nicht zu stören, sondern gehört für ihn inzwischen einfach dazu.

Weihnachten ist für Aaron also nicht nur ein Fest der Familie, sondern in diesem Jahr auch ein Anlass zur Selbstbesinnung. Denn wie erst kürzlich bekannt wurde, geht der Reality-TV-Star nun wieder alleine durchs Leben. "Ich bin nicht mehr mit ihm zusammen", erklärte Aaron gegenüber Promiflash in Bezug auf seinen jetzigen Ex Menno Andeweg. Nach einem Streit, bei dem es um problematische Aussagen rund um seine Sexualität ging, zog die TV-Bekanntheit einen klaren Schlussstrich. Der Vorfall endete nicht nur in einer heftigen Diskussion, sondern auch darin, dass Aaron kurzerhand vor die Tür gesetzt wurde. Sein knapper Rückblick gegenüber Promiflash: "Das war's."

IMAGO / Horst Galuschka Aaron Koenigs bei einem Charity-Screening von "Arthur der Große", April 2024

IMAGO / Gartner Aaron Koenigs bei der Premier von "The Power" in Berlin, August 2025

Instagram / aaronkoenigs Aaron und Menno zeigen ihre Liebe in Köln