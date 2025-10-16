Knutschfoto am Geburtstag: Aaron Koenigs ist wieder vergeben

Aaron Koenigs (31) hat am Wochenende nicht nur seinen Geburtstag gefeiert, sondern auch eine wunderbare Nachricht mit seinen Fans geteilt: Der Reality-TV-Star ist wieder vergeben! Auf Instagram präsentierte er seinen neuen Partner Menno Andeweg, indem er intime Schnappschüsse veröffentlichte, die nicht nur sie beide eng umschlungen im Club zeigen, sondern auch einen Kussmoment vor einer beeindruckenden Kathedrale festhalten. Zu den Bildern schrieb Aaron: "Ich muss etwas gestehen: ein niederländischer Prinz kam und hat euer gelbes Lieblingsherz gestohlen. Prinz und König ist ein Match, sagt man." Die beiden scheinen sichtlich glücklich zu sein, das unterstreichen auch Mennos Worte unter Aarons Post: "Ich bin glücklich mit dir, mein hübscher, gelber Hunk."

Das Geburtstagswochenende wurde gebührend auf einer Taylor-Swift (35)-Party gefeiert, begleitet von engen Freunden und natürlich Menno. In seinen Instagram-Stories scherzte Aaron, indem er eine Anspielung auf den Titel von Taylor Swifts neuem Album machte: "The Life of A Taken One" – zu Deutsch "Das Leben eines Vergebenen". Im Kommentarfeld des Beitrags überschütteten diesen neben Fans auch prominente Freunde des Social-Media-Stars mit lieben Worten. Vanessa Nwattu schrieb unter anderem: "Meine Henne unter der Haube", während Kate Merlan (38) ihre Freude mit herzaugenförmigen Emojis ausdrückte.

Dass Aaron wieder in einer glücklichen Beziehung ist, dürfte seine Fans besonders freuen, ist sein Liebesleben doch über die Jahre häufig ein Thema gewesen. Schon vor einiger Zeit hatte der ehemalige Prince Charming-Kandidat angedeutet, dass sich etwas Ernstes anbahnt. Damals verriet er, dass er in einem neuen Partner keinen Mitstreiter im Rampenlicht suche. Es scheint, als habe er genau das gefunden: einen Partner, der abseits der glamourösen Medienwelt lebt, aber mit ihm gemeinsam die Freude am Leben teilt, wie dieses unvergessliche Wochenende zeigt.

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs ist frisch verliebt in Menno Andeweg

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron und Menno zeigen ihre Liebe in Köln

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Aaron Koenigs bei der "The Power"-Premiere im August 2025 in Berlin