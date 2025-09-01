So schwer war es für Aaron Koenigs als erster "Power Player"

Aaron Koenigs (30) ist als erster "Power Player" in der neuen Joyn-Realityshow "The Power – Wer hat die Macht?" angetreten. Bei der Premiere des Formats in Berlin schilderte der Reality-TV-Star jetzt seine Erfahrungen in dieser herausfordernden Rolle gegenüber Promiflash: "In der ersten Runde der 'Power Player' zu sein, ist hart. Man hat ja keine Wahl, es ist einfach echt Sch*ße." Niemand der Teilnehmer habe zu Beginn gewusst, wie die Spielregeln und Dynamiken wirklich funktionieren. Die Nominierungsphase sei für ihn zudem besonders heikel gewesen, da die Gefahr bestand, selbst früh aus der Show geworfen zu werden – eine Vorstellung, die ihm gar nicht gefiel.

Die Herausforderung als "Power Player" besteht darin, unerkannt zu bleiben: Das Spielprinzip der brandneuen Show sieht vor, dass der geheime Machtspieler am Ende jeder Woche einen Kandidaten nominiert, der die Show verlassen muss. Wird er jedoch von den Mitspielern enttarnt, wird er selbst nach Hause geschickt. Für Aaron war diese Aufgabe besonders schwer, da er keinerlei Orientierungspunkte hatte, wie sich diese Rolle am effektivsten spielen lässt. Trotz dieser ungewohnten Position meisterte er die Situation mit Humor und bewahrte seine Leichtigkeit, auch wenn er zugab, sich eine andere Ausgangslage gewünscht zu haben.

Mit dem neuen Format will Joyn die Grenzen von Reality-TV neu definieren. Im Fokus steht dabei die künstliche Intelligenz Delta, die als digitale Gastgeberin eine ganz eigene Dynamik schafft. Sie führt durch die spannenden und emotional geladenen Szenen und sorgt für eine Atmosphäre, die Teilnehmer an ihre Grenzen bringen soll. Aaron hat diesen Auftakt bereits hautnah miterlebt und sein Lächeln auch in einer stressigen ersten Woche offenbar nicht verloren – eine Eigenschaft, die dem Reality-TV-Star, der 2023 aus der Datingshow Charming Boys als Gewinner hervorging, immer wieder Sympathie einbringt.

Imago Realitystar Aaron Koenigs bei der "The Power"-Premiere im August 2025 in Berlin

RTL / Markus Hertrich Aaron Koenigs, Kandidat bei "Charming Boys"

Charming Boys, RTL Lukas und Aaron von "Charming Boys"