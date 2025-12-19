Kommt für Aaron Koenigs ein Liebes-Comeback mit Ex infrage?

Neustart oder Schlussstrich? Diese Frage hat Aaron Koenigs (31) mit deutlichen Worten im Gespräch mit Promiflash klargestellt. Während des Interviews erzählte der Reality-TV-Star, dass seine Beziehung mit Menno, die er erst im Oktober öffentlich gemacht hatte, bereits nach wenigen Wochen wieder scheiterte. Der Grund für die Trennung sei ein Streit über das Narrativ der Homosexualität gewesen. "Das ist komplett durch – keine Versöhnung", betonte Aaron eindeutig. Besonders verärgert habe seinen Ex, dass Aaron die Geschichte in einem Podcast öffentlich machte.

Die Auseinandersetzungen zwischen den beiden seien tiefgehend gewesen, wie Aaron weiter berichtete. Sein Ex habe ihm vorgeworfen, zu private Details aus ihrem Leben preiszugeben, wovon Aaron jedoch wenig überzeugt war. Er erklärte gegenüber Promiflash, dass es keinen Grund zur Rücksichtnahme mehr gebe. Vor allem, da er aus der gemeinsamen Wohnung in Den Haag herausgeworfen worden sei. "Ich bin nicht derjenige, der hier gerade caring sein sollte bezüglich des anderen. Du hast dein Ding gemacht, das hab ich mitbekommen. Lass mich mein Ding machen", machte Aaron unmissverständlich klar.

Erst vor wenigen Monaten hatte Aaron seinen neuen Partner stolz der Öffentlichkeit vorgestellt: "Ich muss etwas gestehen: Ein niederländischer Prinz kam und hat euer gelbes Lieblingsherz gestohlen. Prinz und König ist ein Match, sagt man." Bei dieser Gelegenheit zeigte er sich verliebt und glücklich auf gemeinsamen Instagram-Bildern, die romantische Momente aus ihrer Beziehung festhielten. Doch das Glück fand ein schnelles Ende und die wenigen Wochen der Beziehung verliefen offenbar alles andere als harmonisch.

Instagram / aaronkoenigs Aaron und Menno zeigen ihre Liebe in Köln

Imago Realitystar Aaron Koenigs bei der "The Power"-Premiere im August 2025 in Berlin

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs ist frisch verliebt in Menno Andeweg