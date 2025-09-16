Heiße Eskalation: Aaron leckt Loriks Achsel bei "The Power"

Bei der Reality-Show The Power ging es in den neuesten Folgen heiß her. Aaron Koenigs (30), bekannt aus dem Reality-TV, und Lorik Bunjaku (29) haben einen Abend voller emotionaler Gespräche und körperlicher Nähe miteinander verbracht. Nach einigen Drinks kuschelte das Duo unter einer Decke im Freien, wobei Aaron offen seine Faszination für Lorik gestand. Besonders überraschend: In einer späteren Szene im Schlafraum leckte Aaron Loriks Achsel – ein Moment, der für beide offenbar Spaß und Aufregung brachte. Obwohl Lorik betonte, dass er eine Freundin habe, zeigte er sich offen: "Vielleicht entdecke ich mich neu", äußerte er gegenüber den Kameras.

Die Verbindung zwischen den beiden sorgte für reichlich Gesprächsstoff innerhalb und außerhalb der Show. Aaron sprach offen beim Kuscheln davon, wie anziehend er Lorik findet: "Er hat gute Handfertigkeiten, ich sage es euch." Im Schlafraum kam es neben der Achsel-Aktion zudem zu weiteren intimen Szenen. Während Aaron versuchte, Lorik zu küssen, wandte dieser sich zwar ab, schien den Moment aber nicht völlig abzulehnen. Lorik, der ursprünglich eine konservative Einstellung zur Homosexualität hatte, bestätigte, dass er Aaron wirklich mag. Seine Freundin Denise Hersing (29), so vermutet er, sehe die ganze Situation mit Humor. "Ja, du wieder", stellt er sich lachend ihre Reaktion vor.

Bereits vor wenigen Wochen gab Aaron gegenüber Promiflash Einblicke in sein Liebesleben und verriet, dass sich bei ihm etwas angebahnt habe. "Vielleicht hätte man das jetzt gar nicht von mir erwartet, aber bei mir ist tatsächlich Dating-technisch aktuell was los. Das ist vielleicht noch nicht spruchreif. Vielleicht erfahrt ihr später mehr", sagte der Reality-TV-Star damals augenzwinkernd. Der neue Mann an Aarons Seite gehöre allerdings nicht zur Promi-Welt, und Aaron betonte, dass ihm ein Partner im Rampenlicht zu anstrengend sei. Für die Öffentlichkeit plane er, diese Beziehung zunächst privat zu halten.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Gartner, IMAGO / Future Image Collage: Aaron Koenigs und Lorik Bunjaku

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Lorik Bunjaku und Denise Hersing Teilnehmer von "Das Sommerhaus der Stars", 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / Horst Galuschka Aaron Koenigs bei einem Charity-Screening von "Arthur der Große", April 2024