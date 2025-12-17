Zoff: Darum trennte sich Aaron Koenigs von seinem Partner

Aaron Koenigs (31) hat ausgepackt: Der Reality-TV-Star machte im Oktober seine neue Liebe öffentlich, doch nur wenige Wochen später war schon wieder Schluss. Im Gespräch mit Promiflash bestätigte Aaron das abrupte Ende mit klaren Worten: "Ich bin nicht mehr mit ihm zusammen", sagte er. Auslöser war ein Abend, an dem Aarons damaliger Partner nach einer gemeinsamen Autofahrt mit seiner Nichte einen Kommentar äußerte, der bei Aaron alle Alarmglocken läuten ließ. Die Begegnung endete nicht nur in einer heftigen Diskussion, sondern schließlich auch in der Trennung – inklusive eines abrupten Rauswurfs. Wann genau das Gespräch eskalierte, schilderte Aaron im Interview und machte unmissverständlich klar, dass es danach kein Zurück mehr gab.

Wie Aaron erklärt, begann der Streit auf dem Heimweg, als die Nichte sie absetzte und sein Partner anschließend "stolz verkündete", jemandem sei aufgefallen, dass man Aaron stärker ansehe, dass er schwul sei. Für Aaron war das der Punkt, an dem er "Hold my beer" dachte und das Gespräch suchte. Er widersprach, nannte das eine problematische Erzählung, die Vorurteile verfestige und zu Mobbing beitrage. Laut Aaron verstand sein Partner nicht, wo das Problem liege, und warf ihm vor, zu emotional, zu drüber und zu aktivistisch zu sein. Aaron konterte, das sei ignorant, wenn ein queerer Mann dieses Narrativ stütze. Dann kippte die Stimmung: Er habe sich "kritisiert" gefühlt, Aaron sprach von Gaslighting, schließlich flossen Tränen – und Aaron wurde vor die Tür gesetzt. Sein nüchternes Fazit bei Promiflash: "Das war's."

Privat hatte Aaron seine neue Liebe erst vor Kurzem strahlend präsentiert, inklusive inniger Momente auf Social Media. Auf Instagram zeigte der Reality-TV-Star damals stolz seinen neuen Partner Menno Andeweg. Mit liebevollen Schnappschüssen, die die beiden eng umschlungen im Club und beim Kuss vor einer Kathedrale zeigten, machte er die Beziehung öffentlich. "Ich muss etwas gestehen: ein niederländischer Prinz kam und hat euer gelbes Lieblingsherz gestohlen. Prinz und König ist ein Match, sagt man", schrieb Aaron zu den Fotos. Auch Menno ließ seine Gefühle offen erkennen: "Ich bin glücklich mit dir, mein hübscher, gelber Hunk", kommentierte er unter dem Beitrag. Die Euphorie über das frische Glück war groß, die Bilder zeigten Nähe und zärtliche Gesten – ein kurzer Höhenflug, der nun in ein ebenso klares wie konsequentes Ende mündete.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Gartner Aaron Koenigs bei der Premier von "The Power" in Berlin, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron und Menno zeigen ihre Liebe in Köln

Anzeige Anzeige

Instagram / aaronkoenigs Aaron Koenigs ist frisch verliebt in Menno Andeweg