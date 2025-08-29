Überraschung: Aaron Koenigs deutet eine neue Beziehung an

Aaron Koenigs (30) scheint sein Herz wieder vergeben zu haben. Das deutet der ehemalige Prince Charming-Kandidat auf der Premiere der Show "The Power" im Interview mit Promiflash an. "Vielleicht hätte man das jetzt gar nicht von mir erwartet, aber bei mir ist tatsächlich datingtechnisch aktuell was los. [...] Das ist vielleicht noch nicht spruchreif. Vielleicht erfahrt ihr später mehr", meint Aaron augenzwinkernd. Der Mann, mit dem er sich aktuell treffe, stehe nicht in der Öffentlichkeit – sie haben sich weder über "die Medien" noch über eine App kennengelernt. Der TV-Star wolle auch lieber keinen Partner mehr, der ebenfalls im Rampenlicht stehe. Das sei ihm zu anstrengend.

Ganz ausschließen könne Aaron aber nicht, dass er seinen potenziellen Partner irgendwann einmal der Öffentlichkeit vorstellen werde. "Vorerst plane ich, das privat zu halten. Never say never. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn es mal eine schöne Veranstaltung gibt, bei der er vielleicht Lust hat, mitzukommen. Wer weiß das schon... Bis dahin möchte ich aber keinen Druck aufbürden, indem ich sage, wir müssen das eine oder wir müssen das andere mal sehen. Planlos geht der Plan los", scherzt der 30-Jährige gegenüber Promiflash.

Bekannt wurde Aaron durch seine Teilnahmen an diversen Reality-Formaten. In gleich zwei Shows versuchte der gebürtige Düsseldorfer, die große Liebe zu finden. Seinen ersten Versuch startete er in der "Prince Charming"-Staffel von Nicolas Puschmann (34), musste sich dann aber als Viertplatzierter geschlagen geben. Vier Jahre später nahm Aaron bei Charming Boys teil – ein Format, in dem ehemalige "Prince Charming"-Kandidaten erneut versuchen, den richtigen Partner zu finden. Hier bandelte der Blondschopf vor allem mit Mitstreiter Lukas an. Die Romanze nahmen ihnen aber nicht alle ab. Vor allem Maurice Schmitz zweifelte, denn er sei Aaron schon vorher näher gekommen und eigentlich hatten die beiden geplant, sich zusammenzutun: "Ich weiß einfach, dass Aaron hier in der Villa ein falsches Spiel spielt. Wir haben uns einen Abend vor seiner Abreise getroffen, es kam zu einem Kuss. Es war vereinbart, wir kommen hier rein, verkuppeln uns und rocken die Show." Stattdessen bekam Maurice einen Korb von Aaron.

IMAGO / Gartner Aaron Koenigs bei der Premier von "The Power" in Berlin, August 2025

IMAGO / Horst Galuschka Aaron Koenigs bei einem Charity-Screening von "Arthur der Große", April 2024

Instagram / thegreatestmoman Maurice Schmitz, Influencer

