Zum 100. Geburtstag zeigt sich Mel Brooks erstaunlich fit

Ein Jahrhundert Mel Brooks – und die Komödienlegende ist offenbar kein bisschen müde! Der Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor feierte am Wochenende seinen 100. Geburtstag im Kreise von Freunden und Familie. Sein Sohn Max Brooks, bekannt als Autor des Romans "World War Z", teilte nun auf Instagram ein Foto seines Vaters und gibt dabei Entwarnung: "In perfekter Gesundheit mit einem messerscharfen Verstand feiert er mit Freunden und Familie", schrieb er zum Bild. Darauf ist Mel strahlend zu sehen, vor einer beeindruckenden Geburtstagstorte, die die Brooklyn Bridge zeigt – eine Hommage an seine Heimatstadt New York.

Mel bleibt auch mit 100 Jahren ein aktiver Teil des Filmgeschäfts. Im April 2027 soll mit "Spaceballs: The New One" die lang ersehnte Fortsetzung seines Kultklassikers "Spaceballs" von 1987 in die Kinos kommen. Co-Autor Josh Gad (45) richtete zum runden Geburtstag über Instagram rührende Worte an seinen Kollegen, den er als sein "Comedyidol" bezeichnet: "Heute feiern wir 100 Jahre seines Lebens und seines Vermächtnisses. Er hat uns auf der großen Leinwand, dem kleinen Bildschirm, der Bühne und sogar auf unseren Plattenspielern zum Lachen und Weinen gebracht", so Gad. Er widmete seinem Kollegen einen Post mit 19 persönlichen Schnappschüssen.

Mel ist einer der wenigen Künstler, denen es gelungen ist, einen EGOT zu gewinnen – also einen Emmy, Grammy, Oscar und Tony Award. Mit Filmklassikern wie "Blazing Saddles" und "Young Frankenstein" – beide aus dem Jahr 1974 – sowie "The Producers" von 1967 schrieb er Filmgeschichte. Sein Sohn Max, der neben seiner Schriftstellerkarriere auch als Drehbuchautor tätig ist, ist eines von vier Kindern, die Mel mit seiner langjährigen Ehefrau Anne Bancroft hatte, die im Jahr 2005 verstarb.

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Getty Images Mel Brooks beim TCM Classic Film Festival im April 2024

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Instagram / authormaxbrooks Die Comedy-Legende Mel Brooks wird stolze 100. Jahre alt und feiert im familiären Kreis.

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Instagram / joshgad Mel Brooks und Josh Gad arbeiten gemeinsam an "Spaceballs: The New One", die lang ersehnte Fortsetzung des Kultklassikers "Spaceballs" von 1987.

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