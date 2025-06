Kult-Parodie "Spaceballs" bekommt Fortsetzung mit Mel Brooks

1987 eroberte "Spaceballs" die Herzen von Science-Fiction-Fans. Fast vier Jahrzehnte später soll es nun eine Fortsetzung der Star Wars-Parodie geben. Kultkomiker Mel Brooks entwickelte den ersten Teil und wird jetzt auch für den Nachfolger verantwortlich sein. Das kündigte er selbst in einem Teaser an. "Nach vier Jahrzehnten haben wir die Fans gefragt, was sie gerne möchten, und stattdessen drehen wir jetzt diesen Film", witzelte der Schauspieler laut Deadline in dem Clip. Aber nicht nur, dass nach so langer Zeit ein neuer "Spaceballs"-Film kommt – offenbar soll auch die alte Besetzung wieder mitmischen. Neben einem Wiedersehen mit Hauptdarsteller Bill Pullman (71) wird wohl auch eine Rückkehr von Rick Moranis (72) erwartet. Bestätigt ist die Besetzung aber noch nicht. Die Premiere ist wohl für 2027 angedacht.

Rick spielte 1987 die Rolle des Antagonisten, genannt Lord Helmchen. Seine Rückkehr vor die Kamera käme fast einer kleinen Sensation gleich, denn der einstige Hollywood-Liebling mied das Rampenlicht fast 30 Jahre lang. Lediglich seine Stimme war in der einen oder anderen Synchronrolle zu hören. Für seinen Rückzug hatte Rick damals aber auch einen guten Grund. 1991 starb seine Frau Anne an den Folgen ihrer Krebserkrankung. Der heute 72-Jährige wollte sich danach seinen Kindern statt der Glitzerwelt von Hollywood widmen. Das letzte Mal stand er 1997 für die Komödie "Liebling, jetzt haben wir uns geschrumpft" vor der Kamera.

Zur Handlung des neuen "Spaceballs"-Films ist noch nicht viel bekannt. Dafür sollen neben den bereits bekannten Gesichtern auch neue Darsteller wie unter anderem Keke Palmer (31) im Gespräch sein. Das Sci-Fi-Abenteuer erzählte in den späten 80ern die Geschichte von Lone Starr, gespielt von Bill. Dieser wird vom verzweifelten König Roland vom Planeten Druidia darum gebeten, seine entführte Tochter Prinzessin Vespa zu retten. Der verschuldete Weltraumheld stimmt für eine angemessene Zahlung zu und macht sich zusammen mit seinem Freund auf, die Prinzessin zu finden. Dabei gerät er in das Fadenkreuz von Präsident Skroob vom Planeten Spaceballs und dessen rechter Hand Lord Helmchen. "Spaceballs" ist in erster Linie eine Parodie der originalen "Star Wars"-Trilogie, nimmt aber auch Sci-Fi-Klassiker wie "2001: Odyssee im Weltraum", "Alien" oder "Raumschiff Enterprise" aufs Korn.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rick Moranis im Madison Square Garden, 2002

Anzeige Anzeige

Getty Images Mel Brooks im April 2018

Anzeige Anzeige