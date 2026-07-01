Ballonhose und Babybauch: Anne Hathaway verzaubert in Rot

Anne Hathaway (43) begeistert gerade mit einem besonders stylischen Auftritt: Die schwangere Schauspielerin zeigte sich in New York City in einem kirschroten Jumpsuit aus der kommenden SS26-Kollektion von Ashlyn New York – und strahlte dabei trotz oder gerade wegen ihres Babybauchs von Kopf bis Fuß. Das zeigen Fotos, die unter anderem Page Six vorliegen. Das Besondere an dem Outfit: Der Einteiler kombinierte einen Peplum-Saum mit ausgestellten Ballonhosenbeinen, einem der umstrittensten Modetrends dieses Sommers. Anne bewies dabei eindrucksvoll, dass dieser Look auch in der Schwangerschaft wunderbar funktioniert.

Das monochrome Rot-auf-Rot-Outfit war bis ins kleinste Detail durchgestylt. Als Schuhe wählte die Schauspielerin die Bellini Beauty Schnürpumps von Aquazzura, dazu kombinierte sie eine Leder-Crossbody-Bag in Herzform von Alaïa. Als Schmuck setzte Anne auf ein Tubogas-Collier sowie eine Serpenti Tubogas-Uhr von Bulgari – und sogar ihr Nagellack an den Zehen war in passendem Rot gehalten. Seit Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft steht Anne, die mit ihrem Mann Adam Shulman bereits zwei Söhne hat, besonders im Rampenlicht. Das dritte Kind hatte die 43-Jährige wochenlang geschickt verheimlicht.

Vor zwei Wochen hatte Anne die Baby-News selbst öffentlich gemacht. Auf Instagram postete sie ein kurzes Video: In einem luftigen weißen Kleid lief sie vor der Kamera auf und ab, hielt die Arme erst vor den Bauch und ließ sie dann fallen. Damit zeigte sie ihren wachsenden Babybauch. Dazu bestätigte sie ihre Schwangerschaft in einem Satz. Unter dem Post sammelten sich schnell jede Menge Glückwünsche.

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Getty Images Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von "Der Teufel trägt Prada 2", April 2026

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Imago Anne Hathaway und Adam Shulman bei der Louis-Vuitton-Cruise-Show 2027 in New York

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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