Ex-Skirennfahrer TJ Lanning stirbt im Alter von 41 Jahren

Der Skisport trauert um einen seiner eigenen: Thomas "TJ" Lanning, ehemaliger US-amerikanischer Speedfahrer und späterer Trainer, ist im Alter von nur 41 Jahren überraschend verstorben. Das US-Skiteam gab die erschütternde Nachricht auf Facebook bekannt. "Wir sind zutiefst betrübt über den Tod von TJ Lanning, einem ehemaligen Skifahrer und Trainer des US-Skiteams, dessen Einfluss auf unseren Sport weit über seine aktive Wettkampfkarriere hinausreichte", heißt es in dem Posting. Zur Todesursache sind bislang keine Angaben gemacht worden.

Weiter heißt es: "Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie, seinen Freunden und seinen Kindern." Unter der Todesmeldung des Teams melden sich zahlreiche große Namen des Skisports mit Beileidsbekundungen. So kondoliert etwa der norwegische Ski-Weltmeister und Olympiasieger Aksel Lund Svindal (43) öffentlich in den Kommentaren. Auch die Schweizer Ski-Legende Vreni Schneider sowie US-Skistar Mikaela Shiffrin (31) schlossen sich den Trauerbekundungen an und drückten der Familie ihre Anteilnahme aus.

TJ war von 2001 bis 2009 in den Disziplinen Abfahrt und Super-G aktiv. Der Athlet aus Montana, der für seinen aggressiven und furchtlosen Fahrstil bekannt war, bestritt insgesamt 42 Weltcuprennen und fuhr dabei dreimal in die Top 10. Seine Karriere endete jedoch abrupt und viel zu früh: 2009 stürzte er in Lake Louise schwer, zog sich einen Halswirbelbruch sowie eine Knieverletzung zu und musste das Rennsportkapitel seines Lebens mit gerade einmal 25 Jahren schließen. Anschließend blieb er dem US-Skiteam als Speedtrainer erhalten.

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Imago Thomas Lanning beim Abfahrtstraining auf der Hahnenkamm-Streif in Kitzbühel, Weltcup 2008/09

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Imago Thomas Lanning bei der Abfahrt im Weltcup auf der Streif in Kitzbühel 2008/2009

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Imago Thomas Lanning bei der U.S. Olympic Team Media Summit 2010

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