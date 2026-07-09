Expertin sicher: Meghan und Harrys Kinder werden rebellieren

Prinz Harry (41) ist diese Woche nach Großbritannien gereist – und womöglich werden ihm Herzogin Meghan (44) sowie die gemeinsamen Kinder Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) noch folgen. Ein Treffen der beiden mit ihren Cousins Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) gilt jedoch als unwahrscheinlich. Grund dafür soll laut diverser von Daily Mail zitierter Experten die anhaltende Entfremdung zwischen Harry und Meghan auf der einen und dem Prinzen und der Prinzessin von Wales auf der anderen Seite sein – eine Entfremdung, die durch das Oprah Winfrey-Interview, die Netflix-Doku, Harrys Memoiren und zahlreiche weitere öffentliche Äußerungen des Sussex-Paares entstanden ist. Die britische Journalistin Kirstie Allsopp nimmt das nun zum Anlass für eine deutliche Einschätzung: Sie ist überzeugt, dass Archie und Lilibet das später schwer bereuen werden.

"In etwa zwölf Jahren werden diese Kinder rebellieren", erklärt Kirstie und fügt hinzu: "Sie werden nach Großbritannien kommen, ihre Cousins und andere Familienmitglieder kennenlernen und ihr verpasstes britisches Leben bitter vermissen." Die Moderatorin, die selbst zwei leibliche Söhne und zwei Stiefsöhne hat, fügt hinzu: "Das alles ist so erschreckend vorhersehbar und für alle Beteiligten so traurig. Haben die Sussexes denn noch nie einen Roman gelesen?" Kirstie hat persönliche Verbindungen zur Königsfamilie: Ihr verstorbener Vater Lord Hindlip war ein Freund von Prinzessin Diana (†36).

Zuletzt waren Archie und Lilibet im Juni 2022 zu den Feierlichkeiten des Platinjubiläums von Königin Elizabeth (†96) in Großbritannien. Lilibet soll ihren Großvater König Charles (77) seither nur einmal getroffen haben. In Montecito wachsen die beiden als ganz normale Kinder ihres berühmten Elternpaares auf, die zwar zur Krone gehören, deren Alltag davon aber kaum geprägt ist. Schon früher hieß es, dass sie ihren Großvater Charles vor allem als liebevollen Opa wahrnehmen und nicht als Staatsoberhaupt – ein Hinweis darauf, wie sehr Harry und Meghan versuchen, ihnen ein möglichst normales Umfeld zu bieten. Wie die Geschwister ihr gemischtes Erbe aus amerikanischem Familienleben und britischer Krone eines Tages sehen werden, bleibt dennoch ganz in ihrer eigenen Hand.

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Instagram / meghan Harry und Lilibet am Valentinstag, 2026

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Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan mit Archie und Lilibet im Disneyland, Juni 2025

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Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George und Prinz Louis, Trooping the Colour 2026