"Die Bachelors"-Nadja wehrt sich gegen Hass nach dem Finale

Nach dem Finale von Die Bachelors sieht sich Nadja mit einer Welle aus Hass und Drohungen konfrontiert. Die Siegerin, für die Bachelor Sebastian Paul alle anderen Kandidatinnen vorzeitig nach Hause geschickt hatte, meldete sich jetzt in ihrer Instagram-Story mit klaren Worten zu Wort. Sie reagierte damit auf die Flut an Beleidigungen und Bedrohungen, die seit der Ausstrahlung der Sendung und dem Wiedersehen auf sie einprasseln. Eine Verbindung mit dem Bachelor kam letztlich nicht zustande – das Paar fand nach der Show nicht zueinander.

In ihrer Stellungnahme ließ Nadja keinen Zweifel daran, dass sie sich die Anfeindungen nicht länger bieten lassen werde. "An alle, die meinen, mich beleidigen, bedrohen oder mit Hasskommentaren überziehen zu müssen: Ihr kennt nicht die ganze Geschichte. Trotzdem nehmt ihr euch heraus, zu urteilen, zu beleidigen und Drohungen auszusprechen. Das ist nicht nur respektlos, sondern einfach krank", schrieb sie. Dabei stellte sie auch klar, wo für sie die Grenze liegt: "Kritik ist das eine. Beleidigungen, Drohungen und Hetze sind etwas völlig anderes. Dafür gibt es bei mir keinerlei Verständnis und künftig auch keinerlei Toleranz." Konsequenzen kündigte sie ebenfalls an: "Ab sofort wird konsequent blockiert, gemeldet und – wenn nötig – angezeigt."

Schon seit dem Finale brodelt die Gerüchteküche um Nadja und Sebastian. Viele Fans glaubten, dass das Liebesglück nach den Dreharbeiten schnell vorbei gewesen sein könnte. Dazu kamen Spekulationen, Nadja könne inzwischen Sänger Mike Singer näherstehen. Auslöser war laut dem Bericht auch ein "pikantes Video" auf Instagram, das für heftige Diskussionen sorgte. Unter Posts zum Format wurde Nadja deshalb besonders hart angegangen. Einige Zuschauer unterstellten ihr, sie habe die Show nur als Bühne genutzt. "Nadja hat gut geschauspielert und in den letzten drei Folgen war es deutlich, dass es keinen wahren Anfang mit den beiden geben wird", schrieb ein User.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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