Sebastian Paul teilt langes Statement nach Nadjas Vorwürfen

Sebastian Paul hat sich jetzt mit einem langen Instagram-Statement zu den Vorwürfen von Nadja geäußert, die nach dem Finale von Die Bachelors schwere Kritik an dem Verlauf ihrer Verbindung geübt hatte. In einem Video schilderte Sebastian seine Sicht auf das, was nach den Dreharbeiten zwischen ihm und der Rosengewinnerin passiert sein soll. Dabei machte er deutlich, dass die beiden inzwischen getrennte Wege gehen und die Ereignisse unterschiedlich wahrnehmen. "Vorab möchte ich eine Sache sagen: Jeder hat seine eigene Wahrheit. Jeder sieht die Welt immer nur durch seine eigene Brille – und ich auch. Ich sehe die Welt durch meine Brille", erklärte Sebastian.

Zugleich betonte der Realitystar, dass er auf der gemeinsamen Reise gelernt habe, stärker auf seine eigenen Gefühle zu hören. Außerdem machte Sebastian klar, dass sich manche Begegnungen zwar in einem bestimmten Moment richtig anfühlen könnten, danach aber trotzdem nicht funktionieren. "Manchmal kannst du einfach genau die richtige Person zur richtigen Zeit im richtigen Moment sein. Und dann passt es danach einfach nicht. Und das ist völlig in Ordnung", sagte er weiter. Sein Fazit: "Ich habe gar keinen Groll. Es ist so lange her. Ich habe wirklich damit abgeschlossen und wünsche auch Nadja und allen anderen Frauen das Allerallerbeste. Wir hatten eine wunderschöne Zeit. Und ich weiß für meinen Teil: Alles, was ich gespürt und gefühlt habe, war echt. Und auch das, was ich zurückbekommen habe. Das war auch echt."

Vorausgegangen war ein Statement von Nadja, in dem sie unter anderem andeutete, Sebastian sei in Namibia laut geworden, als sie schlafen wollte, und habe dabei ihre Grenzen nicht respektiert. Außerdem soll er Bestätigung und Nähe eingefordert haben, was ihr unangenehm gewesen sei. Nadja hatte zuvor bereits Kritik am Wiedersehen der Sendung geübt und bemängelt, dass von einem vierstündigen Interview nur wenige Sätze ausgestrahlt worden seien – ausgerechnet jene, die sie in einem negativen Licht zeigten.

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Collage: RTL, Instagram / nadjaa.os Collage: Sebastian Paul und Nadja

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026