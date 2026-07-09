Zu doll? Sebastian Paul hoffte auf ein Happy End mit Nadja

Bachelor Sebastian Paul macht seinem geplatzten Liebesglück mit Nadja jetzt selbst ein Ende – und findet dabei sehr offene Worte. In einer ausführlichen Instagram-Story bestätigt der TV-Junggeselle, dass er und seine Auserwählte aus Die Bachelors kein Paar sind. Nach dem romantischen Finale vor laufenden Kameras sei es im echten Leben nie zu einem privaten Treffen der beiden gekommen, wie Sebastian erklärt. Stattdessen habe sich ihre Verbindung ausschließlich über Nachrichten und Telefonate abgespielt. Umso größer war offenbar seine Hoffnung, dass sich das TV-Märchen doch noch in eine echte Beziehung verwandelt.

In dem Clip, den er mit seinen Followern teilt, blickt der Realitystar auf seine Zeit in der Show zurück und spricht offen über seine Gefühle. "Natürlich hätte ich mir das gewünscht, dass es für immer hält. Und das war mein großes Ziel, diese Frau auch da zu finden, die für immer an meiner Seite ist – sonst hätte ich da gar nicht erst mitgemacht", betont er bei Instagram. Sebastian gesteht außerdem selbstkritisch: "Vielleicht wollte ich es dann auch ein bisschen zu sehr, tatsächlich. Das nehme ich definitiv auch auf mich. Vielleicht habe ich das Ganze auch ein bisschen zu sehr forciert oder ganz andere Sachen auch wahrgenommen." Trotz des ernüchternden Endes spricht er von einer intensiven und besonderen Erfahrung und bedankt sich bei allen, die ihn auf diesem Weg unterstützt haben.

Sebastians öffentliche Worte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem die Trennung bereits von mehreren Seiten beleuchtet wird. Nadja hatte sich zuletzt ebenfalls via Instagram zu Wort gemeldet und dabei scharfe Kritik am Wiedersehen der Sendung geübt. Sie bemängelte, dass von ihrem vierstündigen Interview beim Dreh letztlich nur wenige Sätze ausgestrahlt worden seien – und zwar solche, die sie in einem ungünstigen Licht darstellten. Hinter ihren Aussagen selbst stehe sie jedoch vollständig.

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026