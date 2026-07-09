Fehler in seinem Kinderbuch: Aleksandar Petrovic wehrt sich

Realitystar Aleksandar Petrovic (35) hat sich zu Wort gemeldet, nachdem sein Kinderbuch "Baddie" im Netz für Spott gesorgt hatte. Der 35-Jährige repostete auf Instagram einen Beitrag von Promiflash und ließ seine Follower mit einer klaren Ansage wissen, was er von der Aufregung hält: "An alle Experten: 1.) Bei dem Exemplar, welches Georgina Fleur erhalten hat, handelt es sich um einen Prototypen (die Endversion ist lange korrigiert). 2.) Ist dies der klare Beweis, dass das Buch nicht von ChatGPT verfasst wurde. Andernfalls wäre dieser Fehler nie passiert."

Mit dieser Doppelverteidigung machte Aleks unmissverständlich klar, dass der bemängelte Schnitzer längst der Vergangenheit angehört – und nutzte die Gelegenheit gleichzeitig, um den Vorwurf zu entkräften, er habe das Buch mithilfe von Künstlicher Intelligenz geschrieben. Ausgelöst wurde die Diskussion durch Realitykollegin Georgina, die auf TikTok einen Clip veröffentlichte, in dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter durch die Seiten des Buches blättert – ein Exemplar, das ihr Aleks persönlich geschenkt hatte. Aufmerksamen Fans fiel dabei der letzte Satz des Buches sofort auf: "Sei selbstbewusst und geh deinen eigenen Weg geht" – ein grammatikalischer Stolperstein, der in der Kommentarspalte für reichlich Belustigung sorgte. Nutzer scherzten, ob wohl ChatGPT für das Lektorat zuständig gewesen sei, ein anderer stellte fest, dass Aleks den Patzer offenbar selbst übersehen habe.

Dabei hatte das Projekt ursprünglich mit einer guten Botschaft begonnen. Aleksandar brachte "Baddie" gemeinsam mit Co-Autorin Nadine Rehmet heraus – entstanden in nur zwei Wochen. Das Kinderbuch soll Kindern Mut machen, zu sich selbst zu stehen und sich nicht von anderen unter Druck setzen zu lassen. "Dass man auch mal 'Nein' sagen kann, dass man auch mal für sich einstehen kann, dass man kein Mitläufer sein muss", beschrieb Aleks die zentralen Botschaften seines Werkes. Der Titel lehnt sich an die RTL-Sendung Prominent getrennt an, in der Aleks seine Ex-Freundin Vanessa Nwattu (26) wiederholt mit diesem Begriff bezeichnet hatte. Weitere Bücher sind bereits in Planung.

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RTL Aleks Petrovic, "Prominent getrennt"-Kandidat

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026