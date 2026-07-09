Justin Baldoni teilt erstmals Statement zum Rechtsstreit

Rund zwei Jahre lang hat Justin Baldoni (42) geschwiegen – nun meldet sich der Schauspieler und Regisseur erstmals öffentlich zu seinem Rechtsstreit mit Schauspielerin Blake Lively (38) zu Wort. In einem Instagram-Video, das er gemeinsam mit seiner Frau Emily aufnahm und am 8. Juli veröffentlichte, beschreibt Justin die Folgen von Blakes Klage rund um den gemeinsamen Film It Ends With Us als "Ungerechtigkeit". Das Paar erklärt, bewusst auf öffentliche Statements verzichtet zu haben – und blickt nun erstmals auf die belastende Zeit zurück.

In dem Video schildert Justin, dass sie lange das Gefühl hatten, der Zeitpunkt für ein öffentliches Statement sei noch nicht gekommen. "Es gab so viele schmerzhafte Dinge, die in den letzten Jahren in die Welt gesetzt wurden. Das hat so viel Lärm erzeugt, und wir wollten diesen Lärm nicht weiter befeuern. Deshalb wollten wir einfach die Justiz ihren Lauf nehmen lassen", sagte er in dem Video. Emily fügte hinzu, dass der Streit die ganze Familie traumatisiert habe. Sie könne bis heute nicht verstehen, wie das alles passieren konnte – "noch dazu verkleidet als ein Kampf für Frauen", so Emily. Beide betonten, dass sie sich nun auf Heilung konzentrieren wollen, unterstützt von ihren Kindern, Freunden, ihrer Gemeinschaft und ihrem Glauben. Justin bedankte sich auch ausdrücklich bei all jenen, die in der schwierigen Zeit für das Paar eingetreten waren.

Der Rechtsstreit hatte im Dezember 2024 begonnen, als Blake Justin und weitere Beteiligte wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen verklagte. Justin bestritt die Vorwürfe und reichte seinerseits eine 400-Millionen-Dollar-Gegenklage gegen Blake und ihren Ehemann Ryan Reynolds (49) wegen Verleumdung und Vertragsbruch ein – diese wurde jedoch abgewiesen. Kurz vor dem geplanten Prozessbeginn im Mai einigten sich beide Seiten auf einen Vergleich. Justins Anwalt Bryan Freedman bezeichnete das Ergebnis damals als "totalen Sieg" für seinen Mandanten, da Blake ihre verbleibenden Klagen fallen ließ, ohne dass Wayfarer Studios Zahlungen leisten musste. Zuletzt entschied ein Bundesrichter, dass Justin Blakes Anwaltskosten in Höhe von über acht Millionen Dollar übernehmen soll – einen Antrag auf zusätzliche Strafzahlungen lehnte er jedoch ab.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Justin Baldoni, August 2024

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Elder Ordonez / SplashNews.com Shutterstock Justin Baldoni und Blake Lively am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

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Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni