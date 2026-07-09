Liebes-Chaos bei "GZSZ": Zweite Chance für Jo und Yvonne?

Bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten herrscht gerade dicke Luft zwischen Jo Gerner (Wolfgang Bahro, 65) und seiner Ehefrau Yvonne (Gisa Zach, 52): Seit Yvonne bei der Polizei für ihre Tochter Laura und somit auch gegen ihren Mann Jo ausgesagt und seine Intrigen rund um manipulierte Beweise aufgedeckt hat, herrscht zwischen den beiden absolute Funkstille. Jo verweigert jeglichen Kontakt und meidet seine Frau auch in der Bank, wo er nur kann. Doch Yvonne gibt nicht auf und greift zu einer ungewöhnlichen Methode, um ihn zurückzugewinnen – einer erfundenen Brieffreundschaft.

Bei einem Cocktailabend mit ihrer Freundin Maren (Eva Mona Rodekirchen, 50) entsteht der Plan: Die beiden erfinden kurzerhand die fiktive Buchclub-Leiterin "Viviane Rabe", die über den Bestseller-Thriller "Der Nachbar" von Sebastian Fitzek (54) den Kontakt zu Jo sucht. Maren erschafft sogar eine komplette Online-Identität, damit die Tarnung glaubwürdig wirkt. Was die beiden nicht ahnen: Der Plan geht auf. Jo zieht die Brieffreundschaft mit der vermeintlich fremden Frau in ihren Bann – und wundert sich selbst, wie schnell er sich "Viviane" so nah fühlt. Um ihm eine besondere Freude zu machen, organisiert Yvonne alias Viviane zudem eine persönliche Lesung mit Fitzek selbst. Für Gisa Zach war das Drehen dieser Geschichte ein Highlight: "Es war toll, eine 'Rolle in der Rolle' zu spielen und quasi undercover mit Jo in Kontakt zu treten – auch die filmischen Mittel der Voice-over haben mir großen Spaß gemacht", verrät sie in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt.

Yvonne genießt die neu gewonnene Nähe zu ihrem Mann – kämpft aber gleichzeitig mit wachsendem schlechten Gewissen, denn die erfundene Identität kann nicht ewig aufrechterhalten werden. Ob der riskante Plan die Ehe von Jo und Yvonne letztlich rettet oder endgültig zerstört, bleibt offen. Die beiden gehören seit Jahren zu den beliebtesten Paaren der Erfolgsserie. Für Gisa Zach liegt das Besondere an ihrer Beziehung auf der Hand: "Die Liebe zwischen Yvonne und Jo ist tatsächlich sehr besonders, da sie auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammenpassen", erklärt die Schauspielerin. "Und dennoch verbindet die beiden eine gegenseitige Faszination und Liebe, die einfach keiner Erklärung bedarf."

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RTL Gisa Zach und Wolfgang Bahro in ihren Rollen der Yvonne Bode und Jo Gerner bei "GZSZ"

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RTL Gisa Zach und Eva Mona Rodekirchen in ihren Rollen der Yvonne und Maren bei "GZSZ"

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RTL Sebastian Fitzek und Wolfgang Bahro bei "GZSZ"