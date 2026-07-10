Sturz aus dem 27. Stock: Influencerin (†26) stirbt in Dubai

Die brasilianische Influencerin Kauana Bilhar ist mit nur 26 Jahren auf tragische Weise ums Leben gekommen. Am 7. Juli stürzte sie in Dubai aus dem 27. Stock des Hochhauses, in dem sie wohnte. Laut dem brasilianischen Medium G1 berichtete ihr Onkel, dass Kauana vom Balkon ihres Zimmers fiel. Die genauen Umstände des Unglücks werden derzeit von den zuständigen Behörden vor Ort untersucht. Kauana hatte zuletzt über 20.000 Follower auf Instagram und lebte seit zwei Jahren in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Kauanas Mutter Darla Bilhar reiste nach Dubai, um die Ermittlungen zu verfolgen und die sterblichen Überreste ihrer Tochter nach Hause zu bringen. Das brasilianische Außenministerium teilte laut dem Newsportal mit, den Fall zu "begleiten" und der Familie über die brasilianische Botschaft in Abu Dhabi konsularische Unterstützung anzubieten. Am 9. Juli meldete sich Darla in einem Instagram-Video zu Wort und wehrte sich gegen negative Kommentare und Anschuldigungen, die nach dem Tod ihrer Tochter im Netz aufgetaucht waren. "Ich muss zusehen, wie das Andenken meiner Tochter beurteilt, bloßgestellt und von Menschen missachtet wird, die ihre Geschichte nicht kannten", sagte sie. Außerdem appellierte die trauernde Mutter an die Medien, mit "Verantwortung und Würde" über das Unglück zu berichten.

Kauanas letzter Instagram-Beitrag stammte vom 25. Juni – also wenige Tage vor ihrem Tod. Darin berichtete sie von ihrer neuen Katze, einer British Shorthair. Sie hatte zuvor bei dem Versuch, eine Katze dieser Rasse zu adoptieren, schlechte Erfahrungen gemacht und war froh, nach all dem Stress doch noch ein Tier gefunden zu haben. "Er hat meinen Alltag noch freudvoller gemacht", schrieb sie über ihren neuen Vierbeiner. Darla wandte sich in ihrem Video auch direkt an alle, die Gerüchte verbreiteten: "Heute ist es meine Tochter, morgen könnte es jemand sein, den du liebst."

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Instagram / kauanabilhar Kauana Bilhar, Influencerin

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Instagram / kauanabilhar Kauana Bilhar, Influencerin

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Instagram / kauanabilhar Kauana Bilhar, Januar 2023

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