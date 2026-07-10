Influencer Connor Murphy (†32) injizierte wohl Flüssiggold

Nach dem Tod von Connor Murphy kommen immer mehr schockierende Details ans Licht. Laut seinem langjährigen Freund und ehemaligen Mitbewohner Tony Huge soll der Social-Media-Star zuletzt regelmäßig flüssiges Gold in seinen Körper injiziert haben. Gegenüber TMZ erklärt Tony, dass er Connor zwar vor den unbekannten Folgen dieser Praxis gewarnt habe, der Influencer aber trotzdem weitergemacht habe. Das Edelmetall soll Connor dabei teils direkt aus Schmuckläden in Thailand bezogen haben.

Tony beschreibt, dass Connor das Gold nutzte, um seine Hautfarbe zu verändern und sich selbst "übermenschliche" Eigenschaften zu verschaffen. Er sei nach den Injektionen tatsächlich deutlich mutiger gewesen, habe mehr Energie gehabt und sei insgesamt viel wagemutiger aufgetreten. Gleichzeitig hegt Tony den Verdacht, dass das Metall Connors Psyche dauerhaft verändert haben könnte und ihn in eine Art anderen Persönlichkeitszustand "eingesperrt" habe. Das wiederum habe möglicherweise dazu beigetragen, dass Connor immer extremere Schritte für sein Looksmaxxing und seine Contentproduktion unternahm – mit fatalen Folgen.

Der Fitnessexperte war schon seit Jahren für seine radikalen Transformationsprojekte und Selbstversuche bekannt und arbeitete zuletzt offenbar an einer Doku über "Looksmaxxing" und "Biohacking". Nach Angaben von Tony soll Connor zudem große Zukunftspläne geschmiedet und sich langfristig sogar als eine Art spiritueller Lehrer gesehen haben. In Thailand lebte der YouTuber zuletzt eher zurückgezogen, suchte aber immer wieder die Öffentlichkeit für seine Videos und Experimente. Kurz vor seinem Tod wurde in einem Wohngebiet nahe Bangkok die Polizei gerufen, weil der Amerikaner angeblich auffällig und unberechenbar gewirkt haben soll. Connor soll vor den Beamten geflohen und in einen nahegelegenen See gesprungen sein, aus dem Rettungskräfte ihn später nur noch tot bergen konnten. Eine Autopsie sollte weitere Klarheit zur genauen Todesursache bringen.

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Instagram / connormurphyofficial Connor Murphy, Influencer

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