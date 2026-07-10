Mit Meghan und den Kids: Prinz Harry trifft König Charles

Prinz Harry (41) hat seinen Vater König Charles III. (77) nach langer Funkstille wieder persönlich getroffen – und diesmal war fast die ganze Familie dabei. Nach einem öffentlichen Auftritt in Birmingham beim Invictus-One-Year-to-go-Event reiste der Herzog von Sussex weiter nach Gloucestershire, wie das Magazin Hello! berichtet. Dort soll Harry mit seiner Frau Meghan (44) und den beiden Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf Highgrove House eingetroffen sein, dem Landsitz des Monarchen. König Charles und Königin Camilla (78) sollen die kleine Familie privat empfangen haben – es ist das erste bestätigte Treffen von Vater und Sohn seit rund zehn Monaten.

Zuletzt waren sich Harry und Charles im September 2025 in London begegnet. Damals hatte der Royal seinen Vater in Clarence House besucht, wo die beiden laut dem Buckingham-Palast einen kurzen Tee miteinander verbrachten, bevor Harry rund eine Stunde später wieder abreiste. Zuvor war der Herzog im Februar 2024 über den Atlantik gejettet, um seinen Vater nach der Bekanntgabe von dessen Krebsdiagnose ebenfalls in Clarence House zu sehen – das Treffen dauerte Medienberichten zufolge nur etwa 45 Minuten. Seitdem war das Verhältnis der beiden von Distanz geprägt, öffentliche Auftritte zusammen blieben aus. Umso auffälliger wirkt nun der Besuch der Sussex-Familie auf dem Landsitz in Gloucestershire.

Harry hatte in den vergangenen Jahren mehrfach offen über die angespannte Beziehung zu seiner Familie gesprochen. In einem BBC-Interview erzählte der zweifache Vater, sein Vater spreche wegen des Streits um seine Sicherheitsvorkehrungen nicht mehr mit ihm. Damals sagte Harry: "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen; es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Das Leben ist kostbar." Gleichzeitig betonte der Royal, eine Annäherung liege nicht in seiner Hand: "Wenn sie das nicht wollen, liegt das ganz bei ihnen." Auch das Verhältnis zu seinem Bruder Prinz William (44) bezeichnete er im Gespräch als stark belastet. In den vergangenen Jahren lebten Harry und Meghan mit Archie und Lilibet überwiegend in Kalifornien und hielten sich mit privaten Einblicken in ihr Familienleben meist zurück – auch wenn sie in Interviews immer wieder betonten, wie wichtig ihnen ein stabiles Umfeld für ihre Kinder sei.

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022

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Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry mit ihrer Tochter Lilibet, 2026

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry, britisches Königshaus

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