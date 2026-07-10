Kate und William sammeln 1 Million beim Charity-Polo

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (44) zeigen sich wieder einmal als eingespieltes Team auf dem Polorasen: In Windsor unterstützte die Royal beim DMMI Royal Charity Polo Cup ihren Ehemann, der mit seiner Mannschaft den Sieg einfuhr und damit für einen echten Geldsegen sorgte. Beim traditionsreichen Benefizturnier, an dem William bereits zum 15. Mal teilnahm, kamen über eine Million Pfund (ca. 1,2 Millionen Euro) zusammen, wie der Mirror berichtet. Das royale Paar wirkte nach der Siegerehrung besonders vertraut: Hand in Hand verließen Kate und William das Spielfeld, zuvor bedachte die Prinzessin ihren Mann auf dem Rasen noch mit einem Kuss als liebevollen Glückwunsch zum Triumph.

Der stattliche Erlös wird auf zehn wohltätige Organisationen verteilt, die Kate und William seit Jahren unterstützen. Erstmals gehört in diesem Jahr auch das Evelina London Children’s Hospital zu den Begünstigten. Die Klinik, deren Schirmherrin Kate ist, plant ein neues Behandlungszentrum für krebskranke Kinder in London und Südengland und sammelt derzeit intensiv Spenden für moderne Ausstattung und familienfreundliche Räumlichkeiten. Evelina-Chefin Gubby Ayida schwärmte im Gespräch mit dem Mirror vom Engagement der Prinzessin: "Die Prinzessin als unsere Schirmherrin ist eine große Unterstützerin von Evelina und sehr engagiert dabei, eine Kinderkrebsversorgung an das Evelina zu bringen." Kate bringe als Mutter viel Verständnis für die Sorgen der kleinen Patienten mit und sei bei Besuchen "wunderbar im Umgang mit ihnen".

Auch Projekte, die William besonders am Herzen liegen, wie die Obdachlosenhilfe "The Passage" oder der walisische Luftrettungsdienst "Wales Air Ambulance", profitieren von den Einnahmen des Polotages. Der Thronfolger engagiert sich schon seit seiner Kindheit gegen Obdachlosigkeit, nachdem er als Junge mit seiner Mutter Prinzessin Diana (†36) erstmals Notunterkünfte besucht hatte. Auch seine Verbindung zur Luftrettung ist persönlich: Der Prinz war selbst als Rettungshubschrauberpilot im Einsatz und hält seither engen Kontakt zu den Crews. Bei gemeinsamen Auftritten zeigen die Royals sich regelmäßig von ihrer privaten Seite – wie nun beim Polo in Windsor, wo neben dem guten Zweck auch ihre Verbundenheit deutlich wurde.

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Getty Images Prinzessin Kate ehrt die Sieger

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Getty Images Prinzessin Kate gratuliert Prince William beim Royal Charity Polo Cup im Guards Polo Club in Egham

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Getty Images Die Royals beim Dmmi Royal Charity Polo Cup 2026 in Windsor