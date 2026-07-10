So viel zahlte Taylor Swift für Polizeischutz auf Hochzeit

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) haben vergangene Woche den Bund der Ehe geschlossen – und das in einem der bekanntesten Veranstaltungsorte der Welt. Rund 1.000 Gäste waren dabei, als das Paar im Madison Square Garden in New York City Ja sagte. Bereits am 2. und 3. Juli waren zahlreiche Polizisten und Detectives rund um die berühmte Arena im Einsatz, sowohl beim Probeessen als auch bei der eigentlichen Trauung. Wer für die Kosten des massiven Polizeieinsatzes aufkommt, hat New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani nun bei einer Pressekonferenz klargestellt, wie TMZ berichtet.

Mamdani bestätigte, dass Taylor die Rechnung längst beglichen hat. "Taylor Swift wird zahlen … hat bereits die Kosten des eingereichten Genehmigungsantrags bezahlt, der für diese Veranstaltung und den Einsatz vor Ort über 140.000 Euro betrug", sagte er mit einem Lachen. Laut TMZ entfielen davon rund 52.000 Euro auf die Stadtgenehmigung, unter anderem für die Sperrung der Straßen rund um den Madison Square Garden – die restlichen rund 87.000 Euro seien direkt für den Polizeieinsatz angefallen. Trotz der geklärten Kostenfrage hatten sich einige Nutzer in sozialen Netzwerken über die starke Polizeipräsenz bei der Hochzeit beschwert.

Taylor und ihr frischgebackener Ehemann Travis Kelce, der als NFL-Star bekannt ist, hatten ihre Beziehung Ende 2023 öffentlich gemacht. Seitdem verfolgte die Öffentlichkeit das Paar mit großer Aufmerksamkeit – von gemeinsamen Auftritten bei Spielen der Kansas City Chiefs bis hin zu Taylors Konzerten auf ihrer "The Eras Tour". Auch am Hochzeitsabend selbst sorgten kleine Gesten für Aufsehen: So soll laut TMZ ein Polizist vor Ort einer Gruppe von wartenden Fans spätabends Gebäck gebracht haben.

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IMAGO / ZUMA Press Travis Kelce und Taylor Swift, August 2025

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Instagram / killatrav NFL-Star Travis Kelce und Sängerin Taylor Swift

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Getty Images Vorbereitungen für den großen Tag von Taylor Swift und Travis Kelce