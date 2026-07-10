Lauren Bennett hinterlässt ihren Partner und eine Tochter

Nach dem Tod von Lauren Bennett kommen erschütternde Details ans Licht: Die Sängerin, die am 29. Mai in Kent verstorben war, hinterlässt nicht nur ihren Partner, sondern auch eine erst sechsjährige Tochter. Laut Daily Mail hatte ihre Familie die Kleine stets aus der Öffentlichkeit herausgehalten, weshalb viele Fans erst jetzt erfahren, dass Lauren längst Mutter war. Öffentlich bekannt wurde Laurens Tod erst, als ihre ehemaligen Bandkolleginnen vor wenigen Tagen mit einem emotionalen Statement Abschied nahmen.

Laurens Vater Richard Bennett wandte sich inzwischen über die sozialen Medien mit einem bewegenden Statement an die Öffentlichkeit und schilderte, dass seine Tochter in den Monaten vor ihrem Tod mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Ausgelöst worden seien diese durch eine Unverträglichkeit auf ein verschriebenes Medikament. In Gedanken an seine Enkelin und die Hinterbliebenen schrieb Richard weiter: "Lauren wurde von ganzem Herzen geliebt, und wir werden sie für den Rest unseres Lebens jeden Tag vermissen. (...) Ihr Vermächtnis lebt weiter – durch ihre Tochter, ihre Familie und durch die Musik, die sie uns hinterlassen hat."

Laurens sechsjährige Tochter entstammt der Beziehung mit dem Tänzer und Schauspieler Kenny Wormald, der sich bislang nicht öffentlich zu Laurens Tod geäußert hat. Die Sängerin war vielen durch den Welthit "Party Rock Anthem" von LMFAO aus dem Jahr 2011 bekannt geworden sowie als Mitglied der Girlgroup G.R.L.

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Imago Lauren Bennett bei den 39th American Music Awards im Nokia Theatre in Los Angeles, 20. November 2011

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Imago Lauren Bennett auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards 2011 in Belfast

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Getty Images Die Mitglieder von G.R.L. 2014: Natasha Slayton, Lauren Bennett, Emmalyn Estrada, Simone Battle und Paula van Oppen

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Sollte Kenny sich jetzt öffentlich zu Laurens Tod äußern? Ja, ein kurzes Statement wäre respektvoll gegenüber den Fans. Nein, Trauer ist privat – er schuldet niemandem Worte. Ergebnis anzeigen