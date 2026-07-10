Bachelor Sebastian Paul lüftet jetzt seinen Beziehungsstatus

Sieben Monate nach den Dreharbeiten zu Die Bachelors hat Reality-TV-Star Sebastian Paul jetzt endlich Klarheit über seinen Beziehungsstatus geschaffen. Im "Der Bachelor Podcast" von RTL+ verkündete er ganz offen: "Ich bin Single." Für den Bachelor war die Zeit seit dem Ende der Show alles andere als einfach – vor allem, wenn es ums Daten geht. Das große öffentliche Interesse an seinem Liebesleben habe es ihm schlicht unmöglich gemacht, unbefangen jemanden kennenzulernen. Hinzu kam, dass er lange zur Geheimhaltung verpflichtet war.

Aktiv auf der Suche nach einer neuen Partnerin ist Sebastian nach eigenen Angaben derzeit nicht – ganz ausschließen will er neue Begegnungen aber auch nicht. "Natürlich würde ich lügen, wenn ich sagen würde, man lernt keine Menschen kennen", so der Realitystar. Seinen genauen Wunsch an eine künftige Partnerin formulierte er gegenüber TV Movie mit einem Augenzwinkern: "Suche eine Frau, die gerne einen Gute-Nacht-Kuss hat." Damit spielt er auf seinen früheren Streitpunkt mit seiner Bachelor-Auserwählten Nadja an, die ihm vorgeworfen hatte, zu viel Zuneigung zu brauchen. Mit seinem Bachelor-Kollegen Tim Reitz hatte er zuvor sogar scherzhaft über einen "Bewerbungslink" für potenzielle Partnerinnen gewitzelt.

Vor zwei Tagen legte Sebastian in einem ausführlichen Instagram-Video dann noch mal nach. Er machte klar, dass aus dem TV-Happy-End mit Nadja nie ein echtes Paar im Alltag wurde. Ein privates Treffen habe es nach dem Finale nicht gegeben, ihre Verbindung habe nur über Nachrichten und Telefonate stattgefunden. Besonders offen sprach er auch über seine Hoffnung auf die große Liebe: "Natürlich hätte ich mir das gewünscht, dass es für immer hält. Und das war mein großes Ziel, diese Frau auch da zu finden, die für immer an meiner Seite ist – sonst hätte ich da gar nicht erst mitgemacht."

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors"

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RTL Sebastian Paul und Tim Reitz, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026