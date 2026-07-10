Fans sind gerührt von König Charles und Harrys Wiedersehen

König Charles III. (77) und Prinz Harry (41) haben sich wieder in Highgrove House getroffen – und diesmal war es ein richtiges Familienereignis. Am Freitagnachmittag empfing der Monarch seinen Sohn gemeinsam mit Meghan sowie den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) auf seinem privaten Landsitz in Gloucestershire. Am Abend bestätigte der Buckingham-Palast das Treffen offiziell. Unter einem Beitrag von Promiflash sammelten sich kurz darauf zahlreiche Kommentare, in denen Royal-Fans ihre Emotionen zu dem Wiedersehen teilen und über die Zukunft der Beziehung zwischen Vater und Sohn diskutieren. Viele Anhänger des Königshauses werten die Zusammenkunft als positives Signal. In den Kommentaren zeigen sich etliche Nutzer sichtlich berührt von den Neuigkeiten.

Ein User schreibt: "Oh, wie schön. Zeit für einen Neuanfang für Charles und Harry", ein anderer hofft: "Man kann es sich wirklich nur wünschen für die beiden." Mehrere Fans formulieren ähnliche Wünsche nach Harmonie – sie sehnen sich nach einem dauerhaft entspannteren Verhältnis innerhalb der Familie und plädieren dafür, Konflikte hinter sich zu lassen. Eine Followerin fasst diesen Gedanken unter dem Post so zusammen: "Endlich – und bitte keinen Streit mehr. Das Leben ist zu kurz." Insgesamt dominiert der Wunsch, dass das Treffen mehr ist als nur ein einmaliger Moment. Zwischen die vielen hoffnungsvollen Botschaften mischen sich jedoch auch kritische Stimmen. Einige Nutzer zweifeln in den sozialen Netzwerken die Glaubwürdigkeit der Meldung an und reagieren mit kurzen, deutlichen Kommentaren wie "Lüge" oder "Ich glaube das nicht".

Das Treffen kommt nach Monaten der Distanz und wirkt deshalb umso bemerkenswerter. Zuletzt hatten sich Harry und Charles im September 2025 in London kurz in Clarence House gesehen. Davor war Harry schon im Februar 2024 nach der öffentlich gemachten Krebsdiagnose seines Vaters nach Großbritannien gereist. Beide Begegnungen sollen damals nur wenige Minuten gedauert haben. Umso größer ist jetzt das Interesse daran, dass die Sussex-Familie ausgerechnet auf dem privaten Landsitz vorbeischaute. In der Vergangenheit hatte Harry selbst immer wieder über die Spannungen gesprochen. In einem BBC-Interview sagte er: "Ich würde mir eine Versöhnung mit meiner Familie wünschen; es hat keinen Sinn, weiter zu kämpfen. Das Leben ist kostbar."

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

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Getty Images König Charles und Prinz Harry im September 2022