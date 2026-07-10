Haben sich Travis und Taylor Swift etwa einen Hund zugelegt?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) wurden jetzt nur wenige Tage nach ihrer großen Hochzeit in New York erneut gesichtet – diesmal in Kalifornien. Das frisch verheiratete Paar landete nach einem Kurzaufenthalt in Montana mit einem Privatjet am Burbank Airport bei Los Angeles, wie unter anderem TMZ berichtet. Mitarbeiter der beiden hielten dort große schwarze Regenschirme hoch, um Taylor und Travis vor den Fotografen abzuschirmen und direkte Schnappschüsse zu verhindern. Doch trotz der strengen Abschirmung entdeckten die Paparazzi ein Detail, das die Fans in Aufregung versetzt.

Aus dem Flieger wurde ein großes, offenbar flauschiges Objekt getragen, das viele Swifties sofort an einen Hund denken ließ. Auf den Fotos ist zu sehen, wie das mysteriöse weiße Bündel von einer Begleitperson die Treppe des Privatjets hinuntergetragen wird. Die Spekulationen um einen neuen Hund der Sängerin und des Sportlers halten sich bereits seit einiger Zeit. Schon vor der Hochzeit tauchte bei Social Media ein angebliches Bild aus dem Inneren einer Feier auf, auf dem Taylor und Travis gemeinsam einen weißen Hund im Arm halten sollen. Außerdem kursieren Clips aus den vergangenen Monaten, in denen ein ähnliches weißes Tier aus Taylors Auto getragen wird – ebenfalls an Flughäfen.

Taylor ist seit Jahren als begeisterte Katzenliebhaberin bekannt und teilt ihre Liebe zu ihren Stubentigern Meredith, benannt nach der Hauptfigur aus ihrer Lieblingsserie Grey's Anatomy, Olivia und Benjamin immer wieder in Interviews und auf Instagram. Ihre Tiere bekamen sogar Rollen in ihrem Filmprojekt "Taylor Swift: The Eras Tour" und werden von ihren Fans fast wie kleine Stars behandelt. Travis zeigt sich in der Öffentlichkeit eher selten mit Haustieren, spricht in Podcasts aber immer wieder über seine Familie und darüber, wie wichtig ihm ein Zuhause zum Wohlfühlen ist. Seitdem die beiden zusammen sind, interessieren sich Swifties besonders dafür, wie sie ihren Alltag organisieren – von gemeinsamen Reisen bis hin zu möglichen tierischen Mitbewohnern. Offizielle Angaben des Paares zu einem neuen Haustier gibt es allerdings bisher nicht.

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce

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IMAGO / ZUMA Press Wire Taylor Swift, Sängerin

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TikTok / taylorswift Taylor Swift mit ihren Katzen