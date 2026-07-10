"Die Bachelors"-Nadja äußert sich zu ihrer neuen Beziehung

Nach ihrer Teilnahme an Die Bachelors hat sich Nadja jetzt in einem ausführlichen Instagram-Statement zu Wort gemeldet – und sich dabei auch zu ihrem neuen Freund geäußert. Die Gewinnerin stellt darin klar, dass sie ihren neuen Partner erst Monate nach den Dreharbeiten kennengelernt habe – und nicht, wie offenbar viele Zuschauer vermuten, schon während oder kurz nach der gemeinsamen Zeit mit Bachelor Sebastian Paul. Besonders der Umgang mit dem Thema beim Wiedersehen der Show ärgert sie bis heute. Dort wurde sie vor laufenden Kameras nach dem Namen ihres neuen Partners gefragt – etwas, das sie als "ganz, ganz fehl am Platz" empfindet. Den Namen will Nadja bewusst für sich behalten: "Ich bin nicht dazu verpflichtet, über mein Privatleben zu reden, nur weil ich bei einer TV-Show mitgemacht habe."

Besonders stört sie dabei die ihrer Meinung nach ungleiche Behandlung: Während sie zu ihrem Liebesleben ausgefragt worden sei, habe Sebastian beim Wiedersehen keine vergleichbaren Fragen beantworten müssen. Das sei ein "fragwürdiges" Vorgehen. Sie berichtet außerdem, nach der Ausstrahlung Nachrichten von Frauen erhalten zu haben, die ihr von Sebastians Dating-Leben erzählt hätten. Ins Detail möchte sie dabei jedoch nicht gehen. Auch den Vorwurf, sie habe ihre neue Beziehung öffentlich gemacht, um Sebastian zu verletzen, weist sie entschieden zurück: "Als wäre ich darauf aus, irgendjemanden zu verletzen – das finde ich auch ein Unding." Für sie sei die Beziehung schlicht Privatsache. "Wenn der richtige Mensch kommt, dann verschließe ich mein Herz nicht", erklärt sie.

Schon eine Woche vor ihrem Instagram-Statement hatte es rund um Nadja ordentlich gebrodelt. In Folge neun von "Die Bachelors" wählte Sebastian sie zur Gewinnerin. Parallel machten in den sozialen Netzwerken aber bereits Trennungsgerüchte die Runde. Ein Insider behauptete schon damals gegenüber dem Berliner Kurier, dass zwischen Nadja und Sebastian nach den Dreharbeiten schon wieder Schluss gewesen sei. Dazu kam ein weiteres, besonders wildes Gerücht: Nadja solle ausgerechnet mit dem Sänger Mike Singer (26) zusammen sein. Sogar von einer Schwangerschaft war die Rede, Belege dafür gab es allerdings keine. Angeheizt wurden die Spekulationen damals unter anderem von Content Creator Sanijel Jakimovski. In einem Reel erzählte er von einem Hinweis, den ihm ein Follower geschickt haben soll.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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