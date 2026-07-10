Fans rätseln über Charlize Therons krassen Gewichtsverlust

Bei der Pariser Premiere von "The Odyssey" am vergangenen Mittwoch im Kino Le Grand Rex stand eigentlich Christopher Nolans (55) neuestes Meisterwerk sowie der hochdekorierte Cast im Mittelpunkt. Charlize Theron (50) erschien in einem schwarz-weißen Spitzenkleid von Dior-Designer Jonathan Anderson, mit tiefem Ausschnitt und einer skulpturalen Peplum-Verzierung. Doch statt Komplimenten für den Look häuften sich in den sozialen Netzwerken schon bald besorgte Kommentare zu ihrem körperlichen Erscheinungsbild. Videos von der Veranstaltung zeigten die 50-Jährige beim Aussteigen aus dem Auto und beim Signieren von Autogrammen. Das von oben einfallende Licht ließ dabei Rippen und Brustbein deutlich hervortreten.

In den Kommentarspalten wurde Charlizes Figur von manchen als "erschreckend" oder gar "skelettartig" bezeichnet. Einige Nutzer äußerten offen die Vermutung, die Schauspielerin könnte Ozempic oder ein ähnliches Abnehmmedikament der GLP-1-Klasse einnehmen. "Von der Mad-Max-Kriegerin zu diesem gebrechlichen Schatten? Ozempic hat nicht nur Fett zum Schmelzen gebracht, sondern auch die Bösewichtin ausgelöscht", heißt es. Belege dafür, dass Charlize die Spritze nutzt, gibt es jedoch nicht. Charlize reiht sich damit in eine Liste weiterer Prominenter wie Demi Moore (63), Olivia Wilde (42) und Anna Faris (49) ein, die in den vergangenen Monaten für ähnliche Diskussionen um plötzlichen Gewichtsverlust gesorgt hatten. Weder Charlize selbst noch ihr Umfeld haben sich bislang zu den Spekulationen geäußert.

Nicht alle Fans folgten der Kritik – zahlreiche Unterstützer stellten sich schützend vor die Schauspielerin. Charlize habe schon immer eine schlanke Statur gehabt. Mit zunehmendem Alter würden sich Rippen und Arme einfach stärker abzeichnen, unabhängig von bewusster Gewichtsabnahme. Zudem habe der Hollywoodstar in den vergangenen Jahren mehrere körperlich extrem fordernde Projekte gestemmt. In der Vergangenheit sprach Charlize offen darüber, wie sehr der Druck der Branche auf dem Körperbild lastet. Gleichzeitig verriet sie ihr Geheimnis, um immer in Form zu bleiben. "Wenn ich mich gesund ernähre, genug schlafe und keinen Alkohol trinke, sehe ich am besten aus. Dann bin ich am glücklichsten, und ich glaube, das sieht man mir auch an."

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Getty Images Charlize Theron bei der Premiere von "The Odyssey" in Paris

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Getty Images Charlize Theron in Paris

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Getty Images Stars bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London