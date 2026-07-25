Nah bei ihren Eltern: Margot Robbie gönnt sich Luxus-Ranch

Schauspielerin Margot Robbie (36) hat sich ein echtes Luxus-Domizil gegönnt: Die Australierin kaufte eine beeindruckende Ranch im Currumbin Valley an der Gold Coast in Queensland – und damit genau in der Gegend, in der sie aufgewachsen ist. Das Anwesen namens Redwood kostet Daily Mail zufolge umgerechnet rund 21 Millionen Pfund (etwa 24,6 Millionen Euro) und wurde laut Grundbuch bereits im Juni vergangenen Jahres erworben. Der Kauf ist damit der teuerste Wohnimmobilien-Deal in der Geschichte Queenslands. Die Ranch umfasst sechs Schlafzimmer, sechs Badezimmer, einen Pool, einen Tennisplatz, Stallungen sowie Platz für bis zu zehn Fahrzeuge – alles eingebettet in ein Gelände von etwa 28.300 Quadratmetern.

Das Anwesen mit seinem modernen Design, großzügigen Balkonen und viel Glas erinnert tatsächlich an ein Traumhaus im Barbie-Stil – passend für eine Frau, die mit der Rolle der ikonischen Puppe Millionen verdient hat. Laut der Daily Mail soll Margot mit dem Film "Barbie" aus dem Jahr 2023 rund 50 Millionen US-Dollar (rund 44 Millionen Euro) eingenommen haben, auch als Produzentin des Streifens. Der Film spielte weltweit 1,4 Milliarden US-Dollar (etwa 1,2 Milliarden Euro) ein und war damit der erfolgreichste Film des Jahres 2023. Zuletzt war die Schauspielerin außerdem in der Neuverfilmung von "Wuthering Heights" zu sehen, in der sie neben Jacob Elordi (29) die Hauptrolle übernahm und ebenfalls als Produzentin tätig war.

Dass Margot sich ausgerechnet im Currumbin Valley eingekauft hat, dürfte kein Zufall sein. In einem Interview mit Vogue Australia schwärmte sie 2019 gemeinsam mit ihrer Mutter von ihrer Kindheit dort: "Erinnerst du dich, als wir im Currumbin Valley lebten? Ich habe meine Hausaufgaben immer auf einem Baum gemacht." Weiter erzählte sie, wie sehr sie ihre unbeschwerte Jugend in Australien zu schätzen wisse. Die Schauspielerin lebt heute abwechselnd in Los Angeles, London und Australien. Ihr Leben in London begann 2013, als sie für Dreharbeiten in die britische Hauptstadt zog. Dort lernte sie auch ihren heutigen Mann Tom Ackerley (36) kennen, den sie 2016 heiratete. 2024 bekam das Paar gemeinsam einen Sohn.

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Getty Images Margot Robbie bei der UK-Premiere von "Wuthering Heights" in London

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Getty Images Margot Robbie bei Tropfest 2026 im Centennial Park in Sydney, Februar 2026