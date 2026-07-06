So haben sich Margot Robbie und Tom Ackerley kennengelernt

An ihrem großen Tag blickt Margot Robbie auf eine echte Hollywood-Lovestory abseits der Leinwand zurück. Die Schauspielerin feierte vor wenigen Tagen ihren 36. Geburtstag – an ihrer Seite Ehemann Tom Ackerley (36), mit dem sie nicht nur privat, sondern auch beruflich ihr Glück gefunden hat. Kennengelernt hat sich das Ehepaar 2013 am Set des Weltkriegsdramas "Suite Française" in Europa, an dem er als Regieassistent arbeitete und sie vor der Kamera stand. Damals freundeten sie sich mit weiteren Crewmitgliedern an – und als Margot (36) Anfang 2014 für die Pressetour zu "The Wolf of Wall Street" nach London zurückkehrte, zogen die beiden und eine Handvoll Freunde kurzerhand zusammen.

In dem Dreizimmerhäuschen in Clapham entwickelte sich aus der Freundschaft schließlich eine Romanze – für Margot damals noch eine unmögliche Vorstellung. Die in einem Interview selbsternannte "ultimative Single-Frau" erklärte, die Vorstellung einer Beziehung habe sie früher eher abgeschreckt. Zwar sei sie schon immer heimlich in Tom verliebt gewesen, habe aber gedacht: "Er würde mich niemals zurücklieben." Als aus der Freundschaft schließlich doch mehr wurde, mussten sie die Beziehung auch ihren Mitbewohnern offenlegen. "Alle waren so: 'Nein! Das wird unsere Gruppe ruinieren!'", erzählte Margot The Guardian. Doch am Ende blieb die Clique bestehen – und aus der WG-Romanze entstand auch ein Business: Gemeinsam mit ihrem alten Freund Josey McNamara und Kindheitsfreundin Sophia Kerr gründeten Margot und Tom noch in dieser Zeit die Produktionsfirma LuckyChap.

Seit der heimlichen Hochzeit 2016 in Byron Bay arbeitet das Ehepaar Seite an Seite an Filmprojekten, darunter der Mega-Erfolg Barbie. Margot schwärmt von der Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann: "Ich habe so ein Glück. Er steht gerne hinter der Kamera. Ihm macht das alles hier nichts aus." 2024 folgte dann das Familienglück mit der Geburt ihres Sohnes, den sie aus der Öffentlichkeit raushalten. Die neueste Produktion des Power Couples ist das erotische Historiendrama "Wuthering Heights – Sturmhöhe". In der Literaturverfilmung der Regisseurin Emerald Fennell (40) spielt sie an der Seite von Euphoria-Star Jacob Elordi (29) die weibliche Hauptrolle.

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Getty Images Margot Robbie und Tom Ackerley im November 2023

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Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie, Februar 2024

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Getty Images Margot Robbie bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi