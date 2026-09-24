Das treiben Dave Franco und Alison Brie im Ehebett

Wer bei Dave Franco (41) und Alison Brie (43) eher mit wilden Nächten rechnet, dürfte von ihrem ganz persönlichen Abendprogramm überrascht sein. Im Interview mit E! News plauderte der Schauspieler gemeinsam mit seinen "Forgotten Island"-Kolleginnen H.E.R. und Liza Soberano aus, wie es im Hause Franco nach Feierabend tatsächlich zugeht – und das klingt eher nach Wohlfühlprogramm als nach Leidenschaft. Statt heißer Bettgeschichten stehen bei dem Ehepaar inzwischen vor allem gemütliche Abende auf dem Programm: eng aneinandergekuschelt mit den gemeinsamen Katzen im Bett, dazu zwei Filme und eine ungewöhnlich frühe Nachtruhe. Mit einem großen Augenzwinkern verriet Dave, wie ihr perfekter Abend mittlerweile aussieht: "Die Wahrheit ist, dass mein perfekter Abend heutzutage einfach darin besteht, mit meiner Frau und meinen Katzen als großer Haufen im Bett zu liegen, zwei Filme anzuschauen und um 21:30 Uhr schlafen zu gehen. Wir lassen es richtig krachen."

Auch seine Kolleginnen waren von dem gemütlichen Kuschelprogramm sofort begeistert. "Wir müssen uns euch anschließen", kündigte Liza scherzhaft an. Auch H.E.R., die mit bürgerlichem Namen Gabriella Sarmiento Wilson heißt, stieg in den Spaß ein und erklärte gegenüber E! News: "Ich sage euch, welche Erinnerung ich niemals vergessen werde: genau diese hier." Hintergrund des gut gelaunten Gesprächs war die Pressetour zum DreamWorks-Animationsfilm "Forgotten Island", der am 25. September 2026 in den US-Kinos startet. Dave Franco leiht darin dem Werhund Raww seine Stimme, während H.E.R. und Liza Soberano die beiden seit ihrer Kindheit befreundeten Figuren Jo und Raissa sprechen.

Dass zwischen dem Schauspieler und seiner Frau eine besondere Vertrautheit herrscht, ist kein Geheimnis. Die beiden sind seit rund 15 Jahren ein Paar und gaben sich 2017 das Jawort. Wie eng die Verbindung ist, zeigt sich laut Dave auch in kleinen Alltagsmomenten: Das Ehepaar teilt sich sogar Kleidungsstücke und greift unabhängig voneinander manchmal zu exakt demselben Outfit. Besonders wichtig ist Dave nach eigener Aussage, dass er sich an Alisons Seite ganz ungezwungen geben kann und nichts vorspielen muss. Das gemütliche Abendritual mit Filmen, Katzen und frühem Zubettgehen passt damit offenbar perfekt zu ihrem gemeinsamen Alltag. Auch beruflich sind die beiden längst ein eingespieltes Team: In der Vergangenheit standen sie bereits mehrfach gemeinsam vor der Kamera und arbeiteten an verschiedenen Projekten zusammen.

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Dave Franco und Alison Brie, Schauspieler

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Getty Images Alison Brie und Dave Franco, Februar 2023

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Getty Images Dave Franco und Alison Brie bei der Vanity Fair Oscar Party 2023