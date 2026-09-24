Nelson in Tränen: Er verletzte "Love Island VIP"-Duo Greta

In der Villa von Love Island VIP ist das erste Drama in vollem Gange: Greta Barthel und ihr Couple Nelson Henry liefern sich einen heftigen Streit, nachdem er Mitkandidatin Henna geküsst hat. Für Greta ist der Kuss nicht das eigentliche Problem: Nelson sicherte ihr zu, ihr sofort Bescheid zu geben, sollte er sich für eine andere Kandidatin interessieren. Dieses Versprechen hielt er nicht. Besonders bitter: Die Islander bekamen die Aufnahmen der Knutscherei zugespielt. "Wir haben Bilder geschickt bekommen. Es war schon hart", schildert Greta. Eine Aussprache lehnt sie zunächst mehrfach ab und geht Nelson konsequent aus dem Weg. Er reagiert darauf genervt: "Wir sind nicht zusammen, ich bin nicht committet."

Ein schlechtes Gewissen hat er zwar, weil er Greta wehgetan hat. Vom Henna-Kuss distanziert er sich aber nicht. "Ich bin nicht stolz drauf. Würde ich sagen, ich bereue es? Nein, ich bereue es nicht", betont Nelson im Einzelinterview. Greta macht ihrerseits keinen Hehl aus ihrer Enttäuschung: "Es hat mich verletzt. Ich kann nicht nachvollziehen, warum er das gemacht hat." Erst Jannik Kontalis (30) und Evanthia Benetatou (34) überzeugen sie davon, Nelson wenigstens anzuhören. "Man merkt schon, dass zwischen euch etwas ist", stellt der Ex-Flirt von Bill Kaulitz (37) fest. Nelson entschuldigt sich schließlich bei seinem Couple Greta: "Auch dafür, dass ich dich verletzt habe. Das war nicht meine Absicht."

Damit sind die Wogen aber nicht geglättet. Greta reichen seine Versöhnungsversuche nicht, denn Nelson habe nicht verstanden, worum es ihr geht. Die Influencerin fordert Abstand und Nelson kämpft sichtlich mit den Tränen. "Das wird mir hier zu emotional und ich will nicht weinen. Nicht im TV", erklärt er. Als Greta ihm entgegnet, dass es schön sei, Gefühle zu zeigen, antwortet er nur: "Ich möchte aber der coole Typ sein." Trotz seiner eigenen Verletztheit stellt der Realitystar klar, dass er für Greta nur das Beste wolle – entscheidend sei für ihn, dass sie glücklich ist.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel und Nelson Henry in "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel, "Love Island VIP"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Greta Barthel und Nelson Henry in "Love Island VIP"

Anzeige