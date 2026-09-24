Für Berufungsprozess: Marius Borg Høiby wechselt Anwälte

Marius Borg Høiby (29) setzt für sein anstehendes Berufungsverfahren auf neue juristische Unterstützung. Wie VG berichtet, wird der 29-jährige Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (53) vor dem Borgarting-Berufungsgericht künftig von Alexander Greaker und Daniel Storrvik vertreten. Die beiden Anwälte lösen Ellen Holager Andenæs und Petar Sekulic ab – damit ist es bereits Marius' drittes Verteidigerteam. Die Neuverhandlung soll am 9. Februar 2027 beginnen. Seine neuen Anwälte wollen im Berufungsprozess zusätzliche Zeugen aufrufen, um die frühere Beziehung zwischen Marius und seiner Exfreundin Nora Haukland näher zu beleuchten. Wer dafür konkret vor Gericht aussagen soll, ist bislang nicht bekannt.

"Unter anderem werden neue Zeugen aufgerufen, die Licht auf die Beziehung zwischen Høiby und Haukland werfen sollen", erklärte Alexander gegenüber VG. Das Verhältnis der beiden hatte bereits im ersten Prozess eine wichtige Rolle gespielt. Das Osloer Bezirksgericht verurteilte Marius unter anderem wegen Misshandlung in einer engen Beziehung zu seiner Exfreundin Nora. Hinzu kamen Schuldsprüche wegen zweier Vergewaltigungen, Gewalt und mehrerer Verstöße gegen Kontaktverbote. Insgesamt verhängte das Gericht eine Haftstrafe von vier Jahren. Von den Vergewaltigungsvorwürfen zweier weiterer Frauen wurde der Norweger hingegen freigesprochen. Der Prozess hatte in Norwegen großes öffentliches Interesse ausgelöst.

Marius hatte noch am Tag der Urteilsverkündung Berufung gegen die Entscheidung des Bezirksgerichts eingelegt. Inzwischen wurde sein Rechtsmittel zugelassen, sodass sich das Borgarting-Berufungsgericht erneut mit dem Strafverfahren befassen wird. Dabei stehen auch die beiden Vergewaltigungsfälle, in denen Marius schuldig gesprochen wurde, sowie die bisherige Bewertung der Beweise erneut auf dem Prüfstand. Bis zum Beginn der Neuverhandlung im Februar 2027 hat sein neues Verteidigerteam Zeit, sich auf das Verfahren vorzubereiten. Marius stammt aus einer früheren Beziehung von Kronprinzessin Mette-Marit, bevor diese Kronprinz Haakon (53) heiratete. Der 29-Jährige wuchs am norwegischen Königshof auf, gehört selbst aber nicht zur Thronfolge.

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Getty Images Marius Borg Høiby bei der Trauerfeier für König Harald V in Oslo, 9. September 2026

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Instagram / norahaukland Nora Haukland im August 2025

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Getty Images Marius Borg Høiby mit seinen Verteidigern Ellen Holager Andenaes und Petar Sekulic während des Prozesses in Oslo