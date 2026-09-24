Drew Barrymore verrät: So muss ihr perfekter Traummann sein

Sie ist noch immer zu haben – und ihre Ansprüche stehen längst fest. In ihrem eigenen TV-Format "The Drew Barrymore Show" sprach Drew Barrymore (51) kürzlich mit Musikproduzent Benny Blanco (38) über nichts Geringeres als ihr ideales Beuteschema. Ganz oben auf ihrer Prioritätenliste: Humor. Ein Partner, der sie zum Lachen bringt, ist für die Schauspielerin unverzichtbar. Reiner Charme reicht ihr allerdings nicht – zusätzlich erwartet sie von einem künftigen Mann an ihrer Seite, dass er beruflich fest im Leben steht. Auf den Punkt gebracht wurde diese Kombination in der Sendung mit den Worten "lustig und berufstätig". Benny, der mit Sängerin Selena Gomez (34) verheiratet ist, stieg spontan in die Rolle des Kupplers ein – die Partnersuche für Drew nannte er scherzhaft seine "Lebensaufgabe".

Doch Humor und ein geregeltes Berufsleben sind für die Talkshow-Moderatorin nur zwei von mehreren Kriterien. Ebenso entscheidend: Ihr zukünftiger Partner darf nicht ständig an ihr kleben oder permanente Zuwendung einfordern. Benny lieferte dazu prompt ein Bild, das genau diese Vorstellung trifft – zwei Menschen, die sich einen Raum teilen und trotzdem jeweils ihren eigenen Interessen nachgehen können, ganz ohne sich dauernd gegenseitig zu beschäftigen. Nähe, ja – aber mit ausreichend Luft zum Atmen. Drew schien dieser Ansatz sofort zu gefallen. Damit wird klar: Ihre Vorstellung vom perfekten Mann ist keine oberflächliche Wunschliste, sondern das Bild eines Partners, der Verbundenheit und persönlichen Freiraum in Einklang bringen kann. Ob Benny seiner selbst auferlegten Amor-Mission tatsächlich gerecht wird, bleibt vorerst offen.

Ihr Leben als Single und die Herausforderungen der Partnersuche nach ihrer Scheidung sind in Drews Talkshow immer wieder Thema – sie spricht erstaunlich freimütig darüber. Verheiratet war die Schauspielerin einst mit Will Kopelman, mit dem sie die Töchter Olive und Frankie hat. 2016 folgte die Trennung und anschließend die Scheidung. Die vergangenen Jahre verbrachte die zweifache Mutter größtenteils ohne feste Beziehung. Dass sie deshalb für immer auf Liebe verzichten will, ist jedoch nicht der Fall – im Gegenteil: Mit zunehmendem Alter hat Drew offenbar ein sehr klares Bild davon entwickelt, was ein Mann fürs gemeinsame Leben mitbringen muss. Ihre Kriterien bleiben dabei überschaubar.

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Getty Images Drew Barrymore bei den Tony Awards 2026 im Radio City Music Hall in New York

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Instagram / selenagomez Benny Blanco und Selena Gomez unternehmen eine Bootsfahrt in Venedig

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Getty Images Will Kopelman und Drew Barrymore im Mai 2012