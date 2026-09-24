"Gemischtes Hack": Felix und Tommi feiern Milliarde Streams

Was für eine Hausnummer: Felix Lobrecht (37) und Tommi Schmitt (37) haben mit ihrem Podcast "Gemischtes Hack" die Marke von einer Milliarde Streams geknackt. Seit Jahren sprechen die beiden Comedians bei Spotify über ihren Alltag, persönliche Anekdoten und absurde Debatten – und feiern nun einen echten Meilenstein. Wie Spotify berichtet, wurde der Milliardenerfolg beim "HACKTAG" im Berliner Ensemble gemeinsam mit mehr als 600 Fans zelebriert. Dabei nahmen Felix und Tommi erstmals seit 2019 wieder eine Folge live vor Publikum auf und erhielten auf der Bühne einen Spotify Award. Außerdem feierte eine eigens produzierte Mockumentary über das "Hack-Imperium" Premiere.

"Gemischtes Hack" kann auf eine bemerkenswerte Spotify-Bilanz zurückblicken. Bei Spotify Wrapped stand die Show von 2019 bis 2025 sieben Jahre in Folge auf Platz eins in Deutschland. 2019 erreichte "Gemischtes Hack" weltweit Platz drei, 2023 gehörte der Podcast zu den globalen Top 20. Auch die Einführung des Videoformats sorgte für zusätzlichen Zulauf: In den ersten 30 Tagen nach dem Start waren rund 30 Prozent der Nutzer neu hinzugekommen oder reaktiviert worden. Die erste Videofolge erzielte innerhalb von sieben Tagen mehr gestreamte Stunden als jede vorherige Episode.

Überraschend kommt der Erfolg des Duos allerdings nicht. Felix und Tommi zählen mit ihrem Format schon seit Längerem zu den international erfolgreichsten Podcastern auf Spotify. In einer Auswertung des Streamingdienstes zu den meistgestreamten Inhalten seit Bestehen der Plattform belegte "Gemischtes Hack" zuletzt weltweit den zweiten Platz unter den Podcasts. Damit schafften es die beiden deutschen Comedians in der globalen Podcastwertung weit nach vorne – und das mit einem Format, das komplett auf Deutsch produziert wird. Die nun geknackte Milliardenmarke macht die Dimension ihres Erfolgs auch in einer konkreten Zahl sichtbar.

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Spotify / Marie Staggat Felix Lobrecht und Tommi Schmitt, "HACKTAG" im Berliner Ensemble

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Spotify DACH Podcast-Cover "Gemischtes Hack" mit Felix Lobrecht und Tommi Schmitt

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Instagram / tommischmitt Tommi Schmitt, Journalist, Podcaster, Moderator