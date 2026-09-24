Brittney Griners Noch-Ehefrau fordert finanzielle Hilfe

Im Scheidungsverfahren zwischen Brittney Griner (35) und ihrer Noch-Ehefrau Cherelle Griner gibt es neue Entwicklungen. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, fordert Cherelle von der Basketballspielerin finanzielle Unterstützung. Als Grund führt Cherelle den deutlichen Unterschied zwischen den Einkommen der beiden an. Ohne regelmäßige Hilfe könne sie ihre angemessenen monatlichen Ausgaben nach eigenen Angaben nicht bestreiten. Neben der finanziellen Forderung geht es in dem Verfahren auch um den gemeinsamen Sohn Bash Griner. Für ihn beantragt Cherelle laut den Dokumenten das gemeinsame rechtliche Sorgerecht. Damit sollen beide Elternteile bei wichtigen Entscheidungen für das Kind mitbestimmen können.

In den Gerichtsunterlagen weist Cherelle ausdrücklich darauf hin, dass Brittney erheblich mehr verdient als sie selbst. Die Basketballspielerin steht derzeit bei den Connecticut Sun unter Vertrag und soll dort einen Einjahresvertrag im Wert von mehr als einer Million US-Dollar unterschrieben haben. Diesen großen Unterschied stellt Cherelle ins Zentrum ihres Antrags. Wie hoch mögliche Zahlungen am Ende ausfallen könnten, steht bislang nicht fest. Auch der hauptsächliche Aufenthalt von Bash und die konkrete Aufteilung der Betreuungszeiten wurden bislang nicht geklärt. Wo der Junge leben wird und wie die Betreuung geregelt werden soll, will Cherelle dem Gericht überlassen. Dieses solle nach dem Wohl des Kindes entscheiden, heißt es in den Gerichtsdokumenten.

Brittney hatte vor rund sieben Wochen nach acht Ehejahren die Scheidung eingereicht. Bei der Einschätzung zum Zustand ihrer Beziehung sind sich die beiden offenbar einig. Auch Cherelle bezeichnet die Ehe laut TMZ in den Gerichtsakten als "unheilbar zerrüttet, ohne Hoffnung auf Versöhnung". Dabei galten die beiden lange als eingeschworenes Team. Als Brittney in Russland in Haft saß, setzte sich Cherelle öffentlich und mit großem Nachdruck für die Freilassung ihrer damaligen Ehefrau ein. Sie trat in Interviews auf, wandte sich an die Öffentlichkeit und kämpfte um die Rückkehr der Sportlerin in die USA. Nun haben sich die beiden getrennt und stehen vor einem juristischen Verfahren ganz anderer Art.

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Dimitrios Kambouris, Getty Images North America Brittney Griner und Cherelle beim Met Gala "Karl Lagerfeld: A Line Of Beauty", Mai 2023, New York

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Instagram / cherelletgriner Brittney Griners mit Ehefrau Cherelle

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Getty Images Brittney Griner mit ihrer Freundin Cherelle Griner

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