Hand in Hand: Brad Pitt und Ines De Ramon zeigen ihre Liebe

Brad Pitt (62) und Ines De Ramon (33) haben beim Filmfestival im spanischen San Sebastián ihre Liebe ganz offen gezeigt. Am Mittwochabend, dem 23. September, liefen der Schauspieler und die Unternehmerin bei der Vorführung seines neuen Films "Heart of the Beast" Hand in Hand über den roten Teppich. Vor den Fotografen posierten der Schauspieler und die Unternehmerin eng nebeneinander, lachten viel und tauschten immer wieder verliebte Blicke aus. Auch modisch präsentierte sich das Paar bestens aufeinander abgestimmt: Brad entschied sich für einen klassischen schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte, während Ines in einem bodenlangen dunkelgrünen Kleid glänzte. Gemeinsam posierten die beiden gut gelaunt für die Kameras und ließen dabei kaum voneinander ab.

Angereist waren der Hollywoodstar und seine Partnerin bereits am Sonntag – Ines begleitet ihn also schon seit mehreren Tagen in Spanien. Vor dem traditionsreichen Hotel María Cristina hatten sich laut El País zahlreiche Fans versammelt, um einen Blick auf Brad zu erhaschen. Der Schauspieler nahm sich vor Ort Zeit für Autogramme, Selfies und kurze Begegnungen mit den Wartenden. Während Brad anschließend mehrere Festivaltermine wahrnahm, hielt sich seine Freundin zunächst eher im Hintergrund. Erst am Abend der Premiere traten die beiden dann gemeinsam ins Rampenlicht. Bei dem Festival stellt Brad den Survival-Thriller "Heart of the Beast" von Regisseur David Ayer (58) vor. Darin verkörpert er einen ehemaligen Soldaten, der nach einem Flugzeugabsturz gemeinsam mit seinem Hund in der Wildnis Alaskas um das Überleben kämpft.

Seit 2022 werden Brad und Ines miteinander in Verbindung gebracht. In der Anfangszeit hielten die beiden ihre Zweisamkeit weitgehend von der Öffentlichkeit fern und ließen sich nur selten gemeinsam blicken. Das hat sich inzwischen geändert: Ines begleitet ihren Partner mittlerweile häufiger zu Filmpremieren und anderen großen Veranstaltungen. Der vertraute Auftritt in San Sebastián fügt sich damit in eine Reihe gemeinsamer öffentlicher Termine ein, die in den vergangenen Jahren regelmäßiger geworden sind. Auf dem roten Teppich des Filmfestivals machten die beiden nun keinen Versuch, ihre Nähe zu verbergen: Sie hielten Händchen, suchten immer wieder den Blick des anderen und präsentierten sich gelöst vor den Fotografen.

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Getty Images Ines de Ramon und Brad Pitt bei der Special Screening von "Heart of the Beast" beim San Sebastián International Film Festival

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Imago Ines De Ramon und Brad Pitt beim Filmfestival in San Sebastián

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Imago Brad Pitt und Ines de Ramon beim Photocall zu "Heart of the Beast" beim 74. Filmfestival von San Sebastián