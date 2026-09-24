Dritter Account: Christian meldet sich zur TikTok-Sperre

Nach zwei Sperren meldet sich Christian Wolf (31) schon mit seinem dritten TikTok-Profil zurück. Unter dem Namen christian.selbstliebe äußert sich der Unternehmer und Social-Media-Star nun erstmals zu seinem Aus auf der Plattform. Dafür wählt der 31-Jährige ein ungewöhnliches Format: In einem TikTok-Video tritt ein angeblich künstlich generierter Pressesprecher auf. Dieser soll erklären, warum Christian bislang nicht wie gewohnt persönlich mit seiner Community über den Vorfall gesprochen hat. Ein Detail sorgt dabei für Schmunzeln: Bei dem vermeintlichen KI-Mann handelt es sich gar nicht um eine künstlich generierte Person.

In dem Clip stellt der angebliche Pressesprecher Christians Schweigen als bewusste Rücksichtnahme dar: "Die Antwort dafür liegt tatsächlich auf der Hand, wenn man sich mit Beziehungen auskennt", heißt es in dem Clip auf christian.selbstliebe. Der Unternehmer und die Plattform hätten in den vergangenen Monaten eine Verbindung aufgebaut. Diese sei teilweise sogar mit Geschenken gewürdigt worden, "wie es in guten Beziehungen üblich ist". Mögliche Unstimmigkeiten wolle Christian daher nicht öffentlich austragen. Mit den Bemühungen seiner Ansprechpartner bei TikTok sei Christian zudem sehr zufrieden. Konkrete Hintergründe zu den Sperren bleiben allerdings aus: "Um dieses persönliche Verhältnis nicht zu belasten, möchte er zum aktuellen Zeitpunkt nicht zu viel von diesem Vorfall erzählen."

Vorausgegangen war ein regelrechter Account-Marathon. Zunächst wurde Christians ursprüngliches TikTok-Profil gesperrt. Kurzerhand eröffnete er einen Ersatzkanal unter dem Namen derpulverklaus – doch auch der war schon nach kurzer Zeit nicht mehr erreichbar. Wer danach suchte, bekam lediglich den Hinweis angezeigt, dass das Konto nicht mehr verfügbar sei. Ein offizieller Grund für das Verschwinden des ersten und des zweiten Accounts wurde nicht öffentlich gemacht. Ganz untätig war Christian in der Zwischenzeit aber offenbar nicht: Die zusätzlich gewonnene Zeit verbringe er laut seinem vermeintlichen Pressesprecher mit Meetings zu verschiedenen Investments. Außerdem habe er innerhalb einer Woche gleich zweimal Padel gespielt.

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm mit Tochter Hazel

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrem Baby Hazel, August 2025