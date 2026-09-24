Verliebt auf den Wiesn: Lothar Matthäus feiert mit Theresa

Lothar Matthäus (65) hat sich am Montagabend ins Münchner Oktoberfestgetümmel gestürzt – und zwar gemeinsam mit seiner Freundin Theresa Sommer. Das Paar ließ sich in Käfers Wiesn-Schänke nieder und verbrachte den Abend unter anderem mit den Gastgebern Michael und Clarissa Käfer. Auf Fotos zeigen sich Lothar und Theresa bestens gelaunt Seite an Seite. Die beiden plauderten laut Medienberichten mit dem Wirtspaar und genossen gemeinsam die Stimmung im Festzelt. Auch Dirndl-Designerin Kinga Mathe hatte an dem Tisch Platz genommen und feierte mit der Runde.

Dass Lothar und Theresa gemeinsam auftreten, ist längst kein Einzelfall mehr. Die 27-Jährige begleitet den früheren Fußballprofi regelmäßig zu öffentlichen Terminen. Auch modisch scheinen die beiden bei ihren Wiesn-Besuchen aufeinander abgestimmt zu sein. Kinga Mathe freute sich darüber, dass das Paar immer wieder Trachten aus ihrem Haus trägt. "Ich bin sehr dankbar, sie in meinem Leben zu haben", erklärte die Designerin gegenüber der Abendzeitung. Passend zum Anlass präsentierten sich Lothar und Theresa auch diesmal im traditionellen Wiesn-Look.

Lothar und Theresa gehen seit 2025 gemeinsam durchs Leben. Schon im vergangenen Jahr hatten die beiden das Oktoberfest zusammen besucht und ebenfalls im Käferzelt gefeiert. Vor seiner Beziehung mit Theresa blickte der Fußballstar auf ein bewegtes Liebesleben zurück: Insgesamt fünfmal trat Lothar vor den Traualtar. Aus seinen früheren Beziehungen hat er vier Kinder. Zu seinen Ex-Frauen zählen unter anderem Lolita Morena (65), Marijana Kostic und Liliana Matthäus (38). Zuletzt war Lothar mit Anastasia Klimko verheiratet, mit der er den gemeinsamen Sohn Milan hat.

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Instagram / kinga_mathe_official Lothar Matthäus feiert mit Partnerin Theresa, Designerin Kinga Mathe und Freunden auf dem Oktoberfest 2026

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Getty Images Lothar Matthäus mit Freundin Theresa Sommer, Ballon-d’Or-Gala in Paris, 2025

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Imago Lothar Matthäus und Theresa Sommer verfolgen Spiel 5 des BBL-Finales FC Bayern München gegen Alba Berlin in München

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