Keine Abschiedsworte von König Haakon für Prinzessin Astrid

Während der Trauerfeier für Prinzessin Astrid (†94) in der Ris-Kirche in Oslo hielt sich König Haakon VIII. (53) mit eigenen Worten zurück. Anders als von Königshausexpertin Tove Taalesen erwartet, hielt der norwegische Monarch am Mittwoch keine Trauerrede für seine Tante. Gegenüber Nettavisen erklärte sie, sie habe angesichts der engen Beziehung zwischen Astrid und dem König mit persönlichen Abschiedsworten gerechnet. Eine aktive Rolle bei der Beerdigung übernahm Haakon dennoch: Nach dem Gottesdienst half er dabei, den Sarg der im Alter von 94 Jahren verstorbenen Prinzessin aus der Kirche zu tragen. Damit beteiligte sich der König sichtbar an der Zeremonie, ohne selbst am Rednerpult zu sprechen.

Mit dem Ausbleiben einer Rede hatte Tove Taalesen offenbar nicht gerechnet. "Ich hatte gehofft, einige kluge Worte von ihm zu hören", sagte die Expertin gegenüber Nettavisen. Ihre Verwunderung begründete sie mit der besonderen Verbindung innerhalb der königlichen Familie: "Ich bin ein wenig überrascht darüber. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, einfach weil ich weiß, wie eng Prinzessin Astrid, König Harald, Königin Sonja sowie Haakon und Märtha während ihrer Kindheit miteinander verbunden waren." Auch mit Blick auf Astrids jahrzehntelange Verbindung zum norwegischen Königshaus hätte Tove eine Würdigung durch Haakon für angemessen gehalten. Die Prinzessin erlebte in ihrem langen Leben vier norwegische Könige und stand unter ihnen im Dienst der Krone. "Deshalb denke ich, es wäre ein würdiger Abschluss gewesen, wenn der vierte König, dem sie gedient hat, eine Rede gehalten und sie geehrt hätte", erklärte die Expertin. Gleichzeitig stellte sie klar, dass letztlich die Angehörigen über den Ablauf einer Trauerfeier entscheiden: "Zugleich wissen wir, dass bei solchen Beerdigungen die Familie entscheidet." Eine Ansprache in der Kirche übernahm stattdessen Jens Stoltenberg, der frühere Ministerpräsident und heutige Finanzminister Norwegens.

Der Tod von Astrid hatte die norwegische Königsfamilie nur wenige Wochen nach dem Verlust von König Harald erneut zusammengeführt. Astrid war am 11. September 2026 im Alter von 94 Jahren gestorben, gerade einmal 14 Tage nach ihrem jüngeren Bruder. In Oslo nahmen zahlreiche Angehörige des Königshauses Abschied, darunter Königin Mette-Marit (53), Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) und Königinmutter Sonja. Zur Trauergemeinde gehörten außerdem Vertreter des norwegischen Staates, Mitglieder anderer europäischer Königshäuser sowie Repräsentanten von Organisationen, für die Astrid als Schirmherrin tätig gewesen war. Im Mittelpunkt der Zeremonie stand der mit der norwegischen Flagge bedeckte Sarg, neben dem zwei Gardisten Ehrenwache hielten.

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Getty Images König Haakon und die Kinder von Prinzessin Astrid tragen den von der norwegischen Flagge bedeckten Sarg bei der Trauerfeier in Oslo

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Getty Images König Haakon und Königin Mette-Marit bei der Trauerfeier für Prinzessin Astrid in Oslo

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Getty Images König Haakon VIII. bei einer Trauerfeier von Prinzessin Astrid