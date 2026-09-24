"WTF": Martin Braun gibt Henna feurigen Überraschungskuss

In der Villa von Love Island VIP spielen allmählich die Hormone verrückt. Zumindest könnte Ex-Die Bachelors-Protagonist Martin Brauns jüngste Aktion darauf schließen. Im Gespräch mit YouTuber Rafael Neugart (31) gesteht er, während er Henna beäugt: "Henna findet mich safe gut. Ich habe gerade das Verlangen: Ich werde sie gleich packen und einfach küssen." Rafi gab ihm prompt grünes Licht: "Mach das." Das ließ sich der frühere Rosenkavalier nicht zweimal sagen. Martin stellte sich hinter Henna, zog sie zu sich heran und küsste sie leidenschaftlich. Der Haken an der Sache war allerdings der Zuschauer in der ersten Reihe – Jannik Kontalis (30) stand nämlich direkt gegenüber und bekam alles hautnah mit. Henna erwiderte den Kuss zunächst, löste sich dann aber lachend und fragte: "Was machst du?! Was war das denn?" Martins Antwort fiel knapp aus: "Shoot your shot."

Jannik traute derweil seinen Augen kaum: "Wollt ihr mich verarschen, Alter? Ich stehe doch hier vor euch." Auch Henna brauchte im Einzelinterview erst einmal einen Moment, um das Geschehene einzuordnen. "WTF? Was? Hä?", stammelte sie sichtlich irritiert. Martin war mit seiner Flirtoffensive hingegen happy: "Ich bin zufrieden mit meiner Leistung." Nach dem ersten Schreck konnte auch seine Kusspartnerin dem Überfall etwas abgewinnen. "Das ist schon ein bisschen sexy", kicherte Henna und erklärte weiter: "Ich finde Selbstbewusstsein sexy und finde es auch sexy, wenn jemand auf mich zukommt. Hundertpro. Und wenn mir jemand zeigt, dass er mich will, finde ich das geil." Wie angetan sie war, zeigte sich wenig später: Es folgte der nächste Kuss – diesmal vor einem deutlich größeren Publikum.

Celina Köther und weitere "Love Island VIP"-Kollegen waren perplex. Die neue Normalo-Granate zeigte wenig Freude, zog sich zurück und kommentierte: "Okay, muss ich mir jetzt auch nicht geben irgendwie." Celina ergänzte: "Ich weiß nicht, was das zwischen den beiden ist, ich kann es nicht so genau deuten." Ob Martin sich damit seine Chancen bei ihr verbaut hat, ist offen – noch glaubt Celina, ihm den Ausrutscher verzeihen zu können. Henna grübelte im Anschluss, welche Motive hinter der Knutschattacke stecken könnten. Ging es Martin tatsächlich um Anziehung – oder wollte er sich lediglich einen Platz an ihrer Seite bei der nächsten Paarungszeremonie sichern? Pikant ist die Annäherung auch deshalb, weil Henna kurz zuvor bereits mit Nelson Henry leidenschaftlich geschmust hatte. Nach dem Kuss mit Martin beschäftigt Henna nun eine ganz andere Sorge: Sie befürchtet, dass Nelson sie dafür "hassen könnte".

Die neue Staffel läuft ab dem 23. September 2026 bei RTLZWEI, auf RTL+ sind die Folgen jeweils schon eine Woche vorher abrufbar.

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RTLZWEI Henna Urrehman mit Martin Braun und Jannik Kontalis in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Martin Braun und Henna Urrehman in "Love Island VIP"

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RTLZWEI Henna Urrehman und Nelson Henry, "Love Island VIP"-Kandidaten

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