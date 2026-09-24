Dolly Parton hinterlässt riesige Sammlung ihrer Kult-Outfits

Auch abseits ihrer Musik hinterlässt Dolly Parton (†80) eine außergewöhnliche Sammlung persönlicher Erinnerungsstücke. Die Countryikone, die am 25. August 2026 starb, soll über Jahrzehnte hinweg zahlreiche Kleidungsstücke, Schuhe, Schmuck und Accessoires aus ihrer Karriere aufbewahrt haben. Wie TMZ berichtet, gehören dazu unter anderem Outfits von Preisverleihungen und Schuhe aus Fotoshootings, die sie bei öffentlichen Terminen getragen hat. Der Umfang der Sammlung soll demnach so groß sein, dass damit ein komplettes Kaufhaus der Kette Nordstrom hätte ausgestattet werden können. Einige der Stücke sollen künftig auch für Fans zu sehen sein: In Nashville ist geplant, ausgewählte Erinnerungsstücke öffentlich auszustellen. So können Besucher einen direkten Blick auf die Bühnenlooks der Sängerin werfen.

Ein Teil von Dollys persönlicher Sammlung soll künftig im Museum "Dolly's Life of Many Colors" zu sehen sein. Die Ausstellung entsteht im dritten Stock von Dolly Parton's SongTeller Hotel in Nashville und soll Ende September 2026 eröffnen. Wie TMZ berichtet, wird die vollständige Sammlung allerdings an verschiedenen Orten aufbewahrt: Ein Teil befindet sich auf Dollys Anwesen in Nashville, weitere Stücke lagern an einem externen Ort. Schon länger kursierte die Vorstellung, die Countrylegende könne ihr früheres Zuhause nach dem Vorbild von Elvis Presleys (†42) Graceland in ein Museum verwandeln. Quellen aus ihrem Umfeld widersprechen dem laut TMZ jedoch. Demnach gibt es derzeit keine Pläne, Dollys früheres Zuhause für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Dollys umfangreiche Kleidersammlung passt zu einem Stil, der über Jahrzehnte untrennbar mit ihrer öffentlichen Person verbunden war. Große Frisuren, figurbetonte Kleider, kräftige Farben, glitzernder Strass und möglichst hohe Absätze gehörten zu ihrem unverwechselbaren Look. In ihrem 2023 erschienenen Buch "Behind the Seams: My Life in Rhinestones" verriet die Unternehmerin, nach welchen Regeln sie ihre Garderobe zusammenstellte. Demnach vertraute sie auf ihren eigenen Geschmack, statt sich an kurzlebigen Trends zu orientieren, und ließ sich bei der Suche nach neuen Ideen auch von ungewöhnlichen Orten inspirieren. Zu ihren persönlichen Fashion-Must-haves gehörten außerdem Perücken und Schuhe mit möglichst hohen Absätzen. Die erhaltenen Kleidungsstücke und Accessoires erzählen damit zugleich die Geschichte eines Looks, der Dolly über Jahrzehnte hinweg begleitete.

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Imago Dolly Parton bei ihrem Tribute an Porter Wagoner während der 23. Eröffnung von Dollywood in Pigeon Forge, 2008

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Getty Images Dolly Parton, Sängerin

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Getty Images Dolly Parton beim Spiel der Dallas Cowboys gegen die Washington Commanders, November 2023