Michelle offenbart: Eric Philippi machte per Telefon Schluss

Michelle (54) spricht erstmals über die Details ihres Liebes-Aus mit Eric Philippi. Gegenüber dem RTL-Format "Exclusiv" verriet die Schlagersängerin, wie ihr Partner die Beziehung beendet hat: Kurz nach ihrer gemeinsamen Tour machte er am Telefon Schluss. "Weil es doch sehr überraschend kam und sehr kurzfristig nach der Tour, sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon", schilderte Michelle. Damit hatte sie offenbar nicht gerechnet – schließlich hatten die beiden zuvor noch gemeinsam auf der Bühne gestanden und öffentlich von ihrer Liebe geschwärmt. Auch Hochzeitspläne gab es bereits.

Dass Michelle das nicht kaltließ, überrascht wenig. Gegenüber "Exclusiv" berichtete sie sogar von "körperlichen Schmerzen" nach dem Aus. Auch ihr Urvertrauen hat gelitten, wie sie in der ARD-Sendung "Brisant" erklärte: Dieses sei "massiv gebrochen" worden, und sie wisse derzeit schlicht nicht, ob sie einem Partner jemals wieder in gleicher Weise vertrauen könne. Auf die Frage, ob Eric sie womöglich als Sprungbrett für seine eigene Karriere benutzt habe, reagierte Michelle vorsichtig. "Ohne es auszusprechen, bleibt mir eigentlich irgendwie gar keine andere Wahl, um vielleicht in diese Richtung zu denken. Ich will es aber nicht sagen, weil ich nicht weiß, ob's so war", erklärte sie bei "Exclusiv". Ob berufliche Motive bei Eric tatsächlich eine Rolle spielten, ist nicht bekannt.

Nach monatelangem Rückzug zeigte sich Michelle beim "HeidiFest" von Heidi Klum (53) erstmals wieder öffentlich – ohne Eric an ihrer Seite. Der erste große Auftritt nach dem Liebes-Aus kostete sie offenbar Überwindung. Beim Aussteigen aus dem Auto habe sie am liebsten direkt wieder weiterfahren wollen. Um dem Medienrummel möglichst aus dem Weg zu gehen, erschien sie bewusst später bei der Veranstaltung, wie der Berliner Kurier berichtet. Michelle und Eric hatten ihre Beziehung 2023 öffentlich gemacht und sorgten vor allem wegen ihres Altersunterschieds von 25 Jahren für Gesprächsstoff. Lange ließen sich die beiden davon nicht beirren und planten sogar ihre Hochzeit. Kurz vor dem Beziehungsende soll Eric Michelle noch einen zweiten Heiratsantrag gemacht haben.

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Getty Images Michelle, Sängerin

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Imago Michelle beim HeidiFest by Heidi Klum im Hofbräuhaus, München, 17. September 2026

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Instagram / eric_philippi Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023