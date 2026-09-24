Hatis Lüge im Sommerhaus: Das denkt Alex Molz heute darüber

Bei Das Sommerhaus der Stars flogen zwischen Hati Suarez und Alexander Molz (31) erneut die Fetzen. Während eines heftigen Streits drohte Hati ihrem Partner sogar mit der Trennung. Alex zog sich daraufhin von den anderen Kandidaten zurück, drehte ihnen den Rücken zu und brach in Tränen aus. Als die Mitbewohner Hati darauf ansprachen, erklärte sie, sie habe versucht, nicht darüber zu lachen. Die anderen Teilnehmer erzählten Alex anschließend von ihrer Reaktion. Als er Hati damit konfrontierte, bestritt sie jedoch, die Aussage überhaupt gemacht zu haben. Nach der Ausstrahlung der Folge meldete sich der 31-Jährige nun auf Instagram zu Wort und machte deutlich, dass ihn vor allem diese Unwahrheit verletzt hat.

"Natürlich hat mich das verletzt! Wenn dir dein Mensch, die Frau, die du liebst und der du vertraust, etwas ins Gesicht sagt und du später merkst, dass es nicht die Wahrheit war. Selbstverständlich, worüber reden wir hier?", schreibt Alex. Trotzdem möchte er nicht, dass Hati wegen dieses Vorfalls vorschnell verurteilt wird. Ein Fehler oder ein Streit sage seiner Meinung nach nicht alles über den Charakter eines Menschen aus. Auch seine Beziehung will der Realitystar nicht anhand weniger Fernsehminuten bewertet wissen. "Ich möchte und werde Hati nicht auf diese eine Situation reduzieren!", stellt er klar. Verzeihen bedeute für ihn weder, das Geschehene gutzuheißen, noch es zu vergessen. Vielmehr entscheide er sich bewusst dagegen, einen geliebten Menschen auf dessen schlechtesten Moment festzulegen. Gerade Menschen, die sich besonders nahestehen, könnten einander schließlich auch verletzen.

Schon vor dem Streit um Hatis Aussage hatte es zwischen dem Paar im Sommerhaus ordentlich gekriselt. Zunächst gerieten die beiden wegen Alex' Zigarettenkonsums aneinander. Als sie anschließend beim Spiel "Perlen vor die Säue" schlecht abschnitten, eskalierte die Situation weiter: Alex gab Hati die Schuld an der Niederlage und bezeichnete sie dabei als "Fehler". Die Influencerin fühlte sich durch seine Worte beleidigt und herabgesetzt. Als Konsequenz verbannte sie ihren Partner für die Nacht aus dem gemeinsamen Bett und stellte sogar ihre Beziehung infrage. Mit seinem aktuellen Instagram-Beitrag macht Alex nun deutlich, dass er Hati trotz der späteren Enttäuschung nicht allein an diesem Streit messen möchte.

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RTL Alexander Molz im "Sommerhaus der Stars"

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RTL / Anne Werner / KI Alexander Molz und Hati Suárez, "Sommerhaus der Stars"-Kandidaten

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RTL Alexander Molz und Hati Suarez im "Sommerhaus der Stars"