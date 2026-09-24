Enttäuscht: Joena Steilen schließt endgültig mit Laurenz ab

Joena Steilen zieht bei Are You The One – Reality Stars in Love einen Schlussstrich. In der Datingshow begegnete der Too Hot to Handle: Germany-Bekanntheit ihr Ex Laurenz Pesch (25). Das Aufeinandertreffen sorgte von Anfang an für Dramen und Tränen – doch trotz allem, was zwischen ihnen vorgefallen war, startete Laurenz eine Offensive, um Joena zurückzuerobern. "Wenn Joena mir eine Chance geben würde, würde ich natürlich alles dafür geben, nicht noch einmal zu verkacken oder negativ aufzufallen", betont Laurenz, doch dann knutscht er mit Co-Star Emma Fernlund (25) herum.

Als Joena davon erfährt, ist sie sauer. Laurenz bittet um ein klärendes Gespräch, doch das verläuft nicht wie erhofft – seine Ex verleiht ihm den Todesstoß. "Du zeigst mir von Tag zu Tag: Du wirst dich nicht ändern. Und du beweist mir auch, dass es dir scheißegal ist – ich hab das Gefühl, du bereust es nicht einmal", wirft sie ihm an den Kopf. Joena nennt Laurenz einen kleinen Jungen, der nicht weiß, was er sagen soll. "Das Ding ist, ich kann nicht einmal mehr weinen, weil ich es so lächerlich und peinlich finde. Sorry, du bist für mich einfach respektlos. Du bist auch ein Lügner und ein Betrüger, und mit so jemandem möchte ich nicht sein", legt sie nach und resümiert: "Ich bin fertig, komplett."

Mit einer derart harten Reaktion hat Laurenz sichtlich nicht gerechnet. "Da werde ich hier angekackt, weil ich einmal mit Emma außerhalb vom Spiel rumgeknutscht habe", meckert er im Einzelinterview bedröppelt. Dann akzeptiert er jedoch Joenas Ansage. Schon in den bisherigen Folgen von "Are You The One – Reality Stars in Love" hatte Joena darüber ausgepackt, was zwischen ihr und Laurenz vorgefallen war. Die Blondine warf ihrem Ex vor, sie verarscht und betrogen zu haben, unter anderem mit seiner Ex Brenda Brinkmann (23). Sie beschrieb die Liaison als traumatisierend und ihren "größten Herzschmerz" bis dato.

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Joena Steilen

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Imago Laurenz Pesch bei der Premiere der dritten Staffel von "The 50", Start am 9. März 2026 bei Prime Video

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IMAGO / Future Image Joena Steilen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

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