Laila Hasanovic bestätigt erstmals Liebe mit Jannik Sinner

Nach monatelangen Spekulationen um ihr Liebesleben spricht Laila Hasanovic nun selbst Klartext: In der aktuellen Ausgabe des Modemagazins Elle bestätigt das dänische Model erstmals seine Beziehung zu Tennisstar Jannik Sinner (25). Die große Aufmerksamkeit rund um ihre Beziehung sei für die 25-Jährige eine Umstellung. Inzwischen werde sie sogar im Urlaub von Paparazzi abgelichtet. Diesen Trubel bezeichnet Laila als eine "neue Realität". Dennoch hätten sie und der ebenfalls 25-jährige Italiener einen geschützten Rückzugsort für ihre Partnerschaft geschaffen. "Zum Glück ist es Jannik und mir gelungen, unseren ganz eigenen Raum zu schaffen, in dem wir zu 100 Prozent wir selbst und ein ganz normales Paar sein können. Hinter verschlossenen Türen führen wir eine völlig normale und stabile Beziehung", betont sie gegenüber Elle. Abseits der Kameras scheint das Paar demnach Wege gefunden zu haben, ungestörte Zeit miteinander zu verbringen.

Zum Alltag der beiden gehört allerdings auch viel räumliche Distanz. Während Laila in Kopenhagen zu Hause ist, lebt der italienische Sportler in Monaco. Selbst ein Umzug zu ihm würde daran wenig ändern, wie sie gegenüber Elle erklärt – schließlich sei der Tennisprofi wegen seiner Turniere fast das ganze Jahr über unterwegs. Getrennte Lebensorte kennt Laila bereits aus ihrer Kindheit und durch ihre stark aufgeteilte Familie. Manchmal blicke sie dennoch etwas neidisch auf ihre Freundinnen, die mit ihren Partnern in Kopenhagen auch die kleinen Alltagsmomente teilen können. Dänemarks Hauptstadt möchte sie jedoch nicht dauerhaft verlassen: Dort fühlt sie sich sicher und hat ihre Familie sowie ihren Freundeskreis um sich. Die Tenniswelt war für sie anfangs komplettes Neuland: Weder habe sie gewusst, welche Bedeutung Wimbledon hat, noch, dass ein Match über fünf Stunden dauern kann. Mittlerweile unterstützt sie ihren Partner bei seinen Wettkämpfen und beschreibt seine Hingabe gegenüber Elle als "inspirierend".

Gerüchte um eine Romanze zwischen den beiden gab es bereits seit Mai 2025. Fotografen erwischten die beiden mehrfach gemeinsam im Urlaub, zudem nahm das Model bei mehreren wichtigen Matches auf der Tribüne Platz. Unter anderem fieberte sie bei den French Open und in Wimbledon mit dem Italiener mit. Nach seinem ersten Match bei den US Open 2025 hatte der Tennisprofi zwar zugegeben, verliebt zu sein, den Namen seiner Partnerin aber für sich behalten. Auch in anderen Interviews hatten beide unabhängig voneinander erwähnt, vergeben zu sein. Dass sie tatsächlich miteinander liiert sind, bestätigten sie jedoch bis zu Lailas aktuellem Statement nicht ausdrücklich. Vor Jannik war das Model mit Formel-1-Star Mick Schumacher (27) liiert. Im Frühjahr 2025 wurde bekannt, dass sich die beiden getrennt hatten – kurz darauf sollen Laila und der Tennisprofi zusammengefunden haben.

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Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

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Instagram / lailahasanovic Laila Hasanovic, Model

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Getty Images Der italienische Tennisstar Jannik Sinner trainiert vor den US Open 2025 in New York, August '25.

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