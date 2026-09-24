Wegen OnlyFans-Account: Marwin Klute serviert Francesca ab

Bei Are You The One – Reality Stars in Love funkt es schon seit mehreren Folgen zwischen Marwin Klute (29) und Francesca Morgese. Die beiden drücken sich zwar noch darum, einander ihre Gefühle zu gestehen, wollen sich jedoch nach den Dreharbeiten wiedersehen und ihrer Verbindung eine Chance geben. In Folge 14 der Datingshow dürfen sie endlich auf ein Date gehen, doch statt romantischer Stimmung birgt der Ausflug eine Zerreißprobe. Als Francesca vom Date zurückkommt, verkündet sie lautstark: "Das ist nicht mein Match." Das Problem: Francescas Account auf OnlyFans wurde erneut zum Thema.

Für Marwin ist es ein No-Go, wenn seine Partnerin zu intime Aufnahmen auf OnlyFans zum Verkauf anbietet – schon mit seiner Ex Melissa Heitmann (30) sorgte das Thema für eine ernste Krise. Francesca hatte ihm zuvor versichert, ihre OnlyFans-Tage würden hinter ihr liegen. Beim Date stellte sich jedoch heraus, was sie damit genau meinte: Ihr Account existiert noch, und damit steht auch ihr gesamter Content-Katalog nach wie vor zum Verkauf. Nur neue Inhalte gibt es auf ihrem Profil nicht. "Alles, was da ist, besteht doch schon – das heißt, ich bin doch nicht aktiv. Weißt du, was aktiv heißt?", versucht sie es Marwin zu verklickern. Doch der Temptation Island VIP-Star hält an seiner persönlichen Schmerzensgrenze fest.

Ein klärendes Gespräch führt erneut zum Konflikt. "Ich glaube, du würdest nicht klarkommen mit so einer starken Frau", seufzt Francesca. Marwin erwidert daraufhin: "Du bist keine starke Frau, weil du P*rnos oder sowas gedreht hast." Ein rotes Tuch für die Rothaarige – sie winkt entsetzt ab und beendet das Gespräch. Marwin bleibt genervt und enttäuscht zurück. Im Einzelinterview resümiert Francesca: "Ich werde nie wieder einen Mann daten, der mich nicht so liebt, wie ich bin. Ich date doch keine Loser."

Eine Sache scheint Francesca an dem Streitthema besonders auf die Palme zu bringen. "Das Dümmste an dieser ganzen Sache ist: Er möchte ja selbst OF machen", erklärt sie kopfschüttelnd. Und tatsächlich hat Marwin seinen Plan seit den Dreharbeiten für "Are You The One – Reality Stars in Love" in die Tat umgesetzt und postet auf seinem neuen Account fleißig. Er stellte jedoch bereits in der Show klar, er würde nur sexy Fotos in Unterwäsche als Nebenerwerb akzeptieren können – insbesondere sei bei ihm alles tabu, was seine künftige Familie beeinträchtigen könnte.

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RTL, RTL Collage: Marwin Klute, Francesca Morgese

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