Anne Hathaway kurz vor Geburt mit Partner und Kids gesichtet

Anne Hathaway (43) hat sich bei einem seltenen Familienausflug in New York City mit deutlich sichtbarem Babybauch gezeigt. Die schwangere Schauspielerin spazierte gemeinsam mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) und den beiden Söhnen Jonathan und Jack durch die Metropole. Besonders ins Auge fiel dabei der stattliche Babybauch der Darstellerin, der unübersehbar signalisiert: Bis zur Geburt ihres dritten Kindes dürfte es nicht mehr allzu lange dauern. Auf Fotos, die Daily Mail veröffentlichte, halten Anne und Adam jeweils eines der Kinder an der Hand. Auch das Paar selbst hält sich an den Händen. Für den Ausflug durch die Metropole hatte sich die werdende Dreifachmama bequem und zugleich stylisch gekleidet: Sie kombinierte einen schwarzen Pullover mit einem figurbetonten Midikleid. Dazu trug sie Sneaker von Adidas, eine Baseballkappe und eine Sonnenbrille.

Ihre dritte Schwangerschaft hatte Anne während der Pressetour zu Der Teufel trägt Prada 2 öffentlich gemacht. In einem Instagram-Reel präsentierte sie erstmals ihren wachsenden Bauch und legte den Song "Baby, I'm Yours" von Barbara Lewis unter den Beitrag. Dass es in ihren Vierzigern noch einmal klappen würde, hatte die Schauspielerin nicht erwartet. "Es gibt immer Hoffnung, bis es keine mehr gibt, aber wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, liegt diese Hoffnung bei ein bis zwei Prozent. Also beschlossen wir einfach abzuwarten, wohin das Leben uns führt – mit einer sehr, sehr gesunden, realistischen Erwartung, die sehr niedrig war", erklärte sie gegenüber Access Hollywood. Umso größer sei nun die Freude: "Wir sind überglücklich, weil wir aus eigener Erfahrung wissen, dass das nicht jedem vergönnt ist – und schon gar nicht dann, wenn man es sich wünscht, manchmal sogar nie." Trotz der bevorstehenden Geburt bleibt Annes Kalender voll: Am 2. Oktober startet der Psychothriller "Verity", in dem sie neben Dakota Johnson (36) und Josh Hartnett (48) zu sehen ist.

Anne und Adam sind seit 2012 verheiratet. Ihr Familienleben mit Jonathan und Jack hält das Paar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Wie dankbar sie für ihre Rolle als Mutter ist, machte die Oscarpreisträgerin bereits zuvor deutlich. "Ich weiß, dass nicht jeder, der Eltern werden möchte, es auch wird. Ich bin einfach überwältigt davon, wie viel Glück ich habe", betonte sie im Interview mit dem Magazin People. Auch über ihre bisherigen Schwangerschaften äußerte sie sich in dem Gespräch: "Bei mir ist es zweimal wirklich gut gelaufen, und das ist großes Glück." Anne setzte ihren Babybauch schon öfter stilvoll in Szene. Zuletzt musste sich die Schauspielerin im Netz jedoch mit Gerüchten auseinandersetzen, sie täusche ihre Schwangerschaft nur vor. Zu einem Instagram-Video von der Premiere von "The End of Oak Street" stellte sie klar: "Falsche Haare, echter Bauch. Genießt mit mir das Chaos der 'The End Of Oak Street'-Blockparty, während mein Outfit in der Hitze buchstäblich schmilzt!" Nun gewährte Anne erneut einen Blick auf ihren Babybauch und genoss vor der womöglich bald bevorstehenden Geburt noch einmal einen unbeschwerten Familienspaziergang mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen.

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Getty Images Adam Shulman und Anne Hathaway bei der Eröffnung des Moncler-Flagshipstores an der Fifth Avenue in New York City

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The End of Oak Street" in den Warner Bros. Studios in Burbank