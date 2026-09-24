Nelly belogen: "Good Luck Guys"-Dion beging Vertrauensbruch

Unerwartete Beichte: Bei Good Luck Guys nutzt Dion Brown eine ruhige Minute mit Greta Barthel, um ein altes Kapitel seiner Beziehung aufzurollen. Eigentlich will Greta lediglich wissen, wer von ihm und seiner Freundin Nelly eifersüchtiger ist – doch daraufhin packt der Realitystar plötzlich über einen früheren Vertrauensbruch aus. "Das Problem bei mir war damals, dass ich in der Kennenlernphase gelogen hatte. Was eigentlich sau doof ist und sau unnötig", gesteht Dion in der Show. Zwischen ihm und Nelly habe es damals eine klare Vereinbarung gegeben: "Wir haben immer gesagt: Ey, wir gehen zusammen, wir gehen nicht ohneeinander feiern. Dann bin ich halt feiern gegangen und das war dann ein Vertrauensbruch." Lange geheim blieb sein Alleingang allerdings nicht. "Die Nelly hat es rausbekommen! Nicht weil ich eine Story gepostet habe, sondern weil wir unseren Standort untereinander teilen", erklärt Dion.

Greta kann mit solchen Beziehungsregeln hingegen wenig anfangen, wie sie im Einzelinterview offen zugibt. "Ich persönlich würde es mir nicht verbieten lassen, feiern zu gehen. Aber das ist halt sein Ding, muss er wissen", stellt sie klar und fügt hinzu: "Wenn er irgendwie das Gefühl hat, dass es für ihn fein ist, sein Ding. Für mich wäre es nichts." Im Gespräch mit Dion zeigt sie sich dann allerdings deutlich diplomatischer und bringt sogar das Thema Hochzeit ins Spiel. "So Gott will, kriegen wir es hin", antwortet der Realitystar darauf. Wie ernst es ihm mit seiner Freundin ist, macht Dion anschließend mit einer kleinen Liebeserklärung deutlich: "Ich habe die schönste Freundin. Ich möchte keine andere Frau, ich habe keine Augen für eine andere Frau. Ich will nur die Nelly, sonst hätte ich mir auch nicht nach zwei Monaten ihren Namen tätowiert."

Eifersucht ist bei "Good Luck Guys" für Dion und Nelly ohnehin kein neues Thema. Das Paar tritt in der Show nämlich nicht gemeinsam an, sondern jeweils mit einer früheren Bekanntschaft: Dion kämpft an der Seite von Jeje Lopes, während Nelly mit Calvin Ogara (23) ein Team bildet. Für den ersten Zoff sorgte bereits eine nächtliche Leihgabe: Jeje nahm sich die Jacke ihres Teampartners, weil ihr kalt war – was Nelly ihrem Freund anschließend unmissverständlich übel nahm. Auch zwischen Dion und Calvin krachte es bei der vergangenen Muschelzeremonie ordentlich. Nun sucht Dion jedoch das klärende Gespräch: "Ey, keiner hat Bock zu sehen, wie seine Freundin mit nem Ex-Typen in einer Hütte pennt." Calvin kann seinen Standpunkt nachvollziehen. Zu besten Freunden werden die beiden zwar nicht, für die verbleibenden Tage in der Show wollen sie sich jedoch besser miteinander arrangieren.

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Joyn Dion und Nelly bei "Good Luck Guys"

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Joyn Greta Barthel und Dion Brown bei "Good Luck Guys" 2026

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Joyn Dion Brown und Nelly bei "Good Luck Guys"